Havlíček navrhne otevřít obchody v neděli a pustit do nich naráz více lidí

To by znamenalo, že by se do každého obchodu v jednu chvíli dostal dvojnásobek počtu oproti pravidlu jeden na 15 metrů čtverečních, jak to předpokládá schválený protiepidemiologický systém (PES).

„Uzavření obchodů v neděli mělo svůj smysl, ale nyní, když určujeme, kolik maximálně lidí může do obchodu, bychom je v neděli znovu měli otevřít. Navrhnu také, aby mohly být obchody otevřeny déle než jen do 21 hodin, až do doby, od které bude platit zákaz nočního vycházení,“ řekl iDNES.cz vicepremiér Havlíček.

Když vláda rozhodne, že se Česko od pondělí posune z fialového stupně rizika číslo 5 do červeného stupně číslo 4, začne platit zákaz vycházení od 23 hodin do 5 hodin ráno, znamenalo by to podle Havlíčka směly mít i obchody otevřeno do 23 hodin, a to i ty, které jinak zavírají dříve.

Zakročit podle vicepremiéra Havlíčka vláda musí i proti tomu, aby se nestávalo, že se do obchodu nedostanou maminky s kočárkem jen proto, že nemohou kromě kočárku tlačit ještě vozík. Na to, že se takové případy dějí, upozornil na Twitteru šéf lidovců Marian Jurečka. Výjimku by měli dostat také handicapovaní.