Česko v červené? Blatný chce navrhnout snížení stupně PES z pátého na čtvrtý

Čtvrtý stupeň PES by měl platit od pondělí. Původní termín konce nouzového stavu platil do páteční půlnoci. Aby mohla tabulka PES platit i o víkendu, bude tak muset kabinet patrně platnost současných pravidel prodloužit do nedělního večera. Podle hlavní hygienčky Rážové se stav lepší. Za včerejší den přibylo necelých 6 500 nakažených.

„Průměrný denní přírůstek nových nakažených je za poslední týden přesně 5 012 v počtu na provedených testů na 100 tisíc obyvatel. Počet vyléčených je za poslední týden 80 tisíc lidí,“ vypočítala hlavní hygienička Jarmila Rážová.

S nouzovým stavem je spojená řada klíčových opatření. Jde například o omezení maloobchodního prodeje, uzavření vnitřních prostor restaurací a zákaz hromadných akcí. Na konec nouzového stavu je navázán i zákaz volného pohybu lidí v Česku včetně nočního vycházení od 21:00 do 04:59 a také omezení shromažďování.

Pondělní posun z pátého do čtvrtého stupně systému PES pak bude znamenat například to, že hromadných akcí se bude moci účastnit šest místo dvou lidí. V případě svateb, pohřbů a bohoslužeb by se povolený počet účastníků zvedl z 15 na 20. Noční zákaz vycházení by pak měl platit až od 23:00 místo 21:00.

Právě omezení během bohoslužeb bývá terčem kritiky, protože je v nich povolený menší počet lidí, než je třeba při koncertu.

Vicepremiér Karel Havlíček ve středu také prohlásil, že navrhne zrušení zákazu prodeje v neděli, chce také umožnit přítomnost více zákazníků na plochu v obchodech nebo jednodušší režim pro matky s kočárky či handicapované. Ministerstvo zdravotnictví chce také upravit opatření tak, aby umožňovala v nouzovém stavu vstup do registrovaného partnerství podobně jako do manželství. Nyní vyžaduje, aby byl z nějakého důvodu neodkladný.