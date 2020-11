Plaga představí pravidla pro středeční otevírání škol, ovlivňuje je PES

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Ministr školství Robert Plaga společně s ministrem zdravotnictví Janem Blatným ve středu oznámili, že se za týden budou v omezeném režimu otevírat školy. Do lavic se budou moci vrátit děti prvních a druhých tříd základních škol, přípravných tříd a také děti ze speciálních škol.

Prvňáci a druháci budou muset po celou dobu výuky nosit roušky. Pravidla ale neplatí pro speciální a mateřské školy. Děti ze základních škol se také budou vracet po celých třídách a nemusí se dělit na skupiny po patnácti, jako tomu bylo dříve.

Otevřít mohou také malotřídky, kde jsou menší skupiny dětí. Právě v malotřídkách mohou být ve škole i třeťáci, pokud za běžného stavu chodí do školy s menšími spolužáky.

Ministerstvo zdravotnictví, které na základě svých nařízení školy uzavírá, na konci týdne představilo protiepidemický systém vyhodnocování rizika. Takzvaný PES bude fungovat následujícím způsobem: podle stavu epidemie se každý den zhodnotí rizikové skóre na škále nula až sto, což celou zemi nebo region zařadí do jednoho z pěti pásem přísnosti opatření. Pro zmírnění nebo zpřísnění pásma bude muset změna trvat několik dní.



Stále ale ještě chybí oficiální vyhlášení návratu dětí do škol nařízením ministerstva zdravotnictví. Návrat dětí do škol je v protiepidemickém systému popsaný, v pondělí by ho měla schvalovat vláda. Jinak jsou podle zákona školy stále uzavřené.