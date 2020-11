Přidej, paní učitelka už jde. Prvňáci a druháci se vracejí do škol

„Nazdár Michale! Přidej, paní učitelka už jde,“ křičí na chlapce jeden z jeho spolužáků, kterého vedou za ruku rodiče. Všichni mají roušku a chodí ke vchodu podle harmonogramu, aby se jich potkalo co nejméně.

„Máme 15 tříd, 8 prvních a 7 druhých, k tomu ještě přípravnou. Kromě tří tříd budou děti chodit do jedné budovy, ale potkávat se budou co nejméně. Jsme schopní zvládnout i družinu, ale nevím, jestli to půjde i v případě, až se vrátí i starší děti,“ říká ředitel čakovické ZŠ Edvarda Beneše Martin Střelec, který sám vedl do školy syna, který je druhák.

Se spolužáky se po dlouhé době viděla i šestiletá Anička, která si školního roku jako prvňáček moc neužila. Psaní a čtení se učila online.

„Paní učitelka psala na tabuli a vysvětlovala, co máme dělat, tak jsem to opakovala. Pomáhala mi s tím většinou maminka,“ popisuje školačka svoje zkušenosti před vchodem do školy. Rodiče museli být u mladších dětí prakticky u všeho. Jinak by to děti těžko zvládaly.

„Sledoval jsem hodiny a děti vydrží u monitoru s pozorností pár desítek minut, to se učí těžko. Měli jsme proto online bloky, někteří rodiče chtěli překlápět rozvrh, což by byl nesmysl. Ale děti se stýkaly víc, například když učitel hned hodinu nevypnul, povídaly si po hodině spolu nebo chatovaly, zvládaly to lépe než na jaře. A těžko říct, kdo se do školy těšil a kdo ne. Starší syn chodí do třetí třídy a hrozně by chtěl zase do třídy, mladšímu se moc nechtělo,“ usmívá se ředitel.

První stupeň, deváťáci a maturanti jsou v pořadí

Během necelých dvaceti minut se do školy dostali všichni školou povinní. Starší spolužáci se ještě musí učit z domova. Spolu s prvními a druhými ročníky se do škol vrací i děti z malotřídek, kde mohou i starší děti, pokud s mladšími spolužáky chodí do jedné skupiny. Vrací se také přípravné třídy, děti ze speciálních škol a nadále fungují mateřinky, které provoz přerušovat ani nemusely.

Většina škol zavřela 14. října, speciální školy se přidaly až později a nefungovaly přes dva týdny. V jako jediných v nich společně se školkami nemusí děti nosit roušky, v ostatních třídách jsou povinné po celou dobu vyučování. Otevírání škol se řídí podle protiepidemického plánu, kdy je momentálně vyhlášená nejvyšší pátá úroveň. Pokud se situace v Česku bude vyvíjet dobře, mohla by příští týden týden klesnout na čtvrtý.

V takovém případě by se do škol vrátil celý první stupeň, druhý v rotačním systému a praktická výuka za striktních omezení počtu do 20 lidí pro střední školy. Závěrečné deváté a maturitní ročníky by se ale vrátily prezenčně. Už dříve ministerstvo oznámilo, že jsou pro prioritní.