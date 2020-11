Obchody mohou otevřít do 23 hodin, zkrátí se noční zákaz vycházení

Vláda formálně stvrdila prodloužení nouzového stavu do 12. prosince, jak jít to ve čtvrtek povolili poslanci.

Posun Česka z pátého do čtvrtého stupně systému PES od pondělí znamená i to, že se hromadných akcí se bude moci účastnit šest místo dvou osob. V případě svateb, pohřbů a bohoslužeb by se povolený počet účastníků zvedl z 15 na 20.



V neděli vláda obchody neotevře

Prodej v neděli vláda neobnovila, ale rozhodla, že do pravidla, že v obchodech smí být jedna osoba na 15 metrů čtverečních, se nebude započítávat, když dospělou osobu osobu doprovází dítě do šesti let.

Na farmářských trzích bude povolen i prodej vánočních ozdob.

Vicepremiér Karel Havlíček, který navrhoval otevření obchodů i v neděli, řekl, že vývoj epidemiologické situace dává šanci, že obchody se budou muset plně otevřít už 30. listopadu, kdy by v České republice mohl podle něj platit už třetí stupeň epidemiologického rizika podle systému PES.



Na návrh Pirátů přitom Sněmovna uložila vládě do 23. listopadu „zajistit ukončení diskriminace českých obchodníků proti velkým nadnárodním řetězcům, nastavit provoz maloobchodních prodejen za dodržování stejných hygienických opatření, aby nedocházelo ke zvýšení koncentrace osob v některých obchodech a koncentrace lidí v několika dnech před Vánoci.“

„Co je za tou politickou výzvou, bude vyřešeno během týdne,“ odvětil Blatný na dotaz iDNES.cz, jak vláda zareaguje na požadavek Sněmovny.



Prodej kaprů i stromků bude možný i letos

Již před jednáním řekl, že i letos bude možný prodej kaprů a vánočních stromků. „Kapři a stromečky budou“, prohlásil Blatný. „Zatím jsme se o mikuláších, čertech a andělech nebavili,“ uvedl ministr zdravotnictví.