Červená: Z Řecka bez testu není návratu. Podmínky pro Lotyšsko se zmírnily

Řecko se přidává k dříve avizovaným zemím, mezi které patří například Německo, Švédsko a Kypr. V pondělí se k těmto státům přidala také Litva a Lotyšsko. To se nyní vrací do středního stupně rizika nákazy.



Takzvané semaforové mapy vydává organizace ECDC každý čtvrtek. Jsou založeny na datech, které poskytují členské země EU do databáze Evropského systému sledování každé úterý.

Střední míru rizika nákazy, kterou na mapě zastupuje oranžová barva, mají státy, kde je podíl pozitivních testů nad čtyři procenta a méně než 250 případů koronaviru na 100 tisíc obyvatel za poslední dva týdny. Od pondělí se do této skupiny zařadí Estonsko, Finsko, Norsko, Island, Dánsko, Lotyšsko a Irsko.

Tomáš Petříček @TPetricek ⚠️Od pondělí bude Řecko červené, Lotyšsko se naopak vrací do oranžové. Z Řecka proto bude cestování do ČR nově s testem. Naopak z Lotyšska budou vyžadovány testy pouze od lidí, kteří jedou do ČR dlouhodobě pracovat. Vycházíme z nových údajů ECDC #mapacestovatele oblíbit odpovědět

Vysokou míru rizika nákazy označenou červenou barvou mají země, které mají podíl pozitivních testů nad čtyři procenta a víc než 250 případů koronaviru na 100 tisíc obyvatel za poslední dva týdny.

U „červených“ států platí povinnost nechat se otestovat při cestě zpět do Česka, testy musejí mít i cizinci přijíždějící do ČR. Nutné je též vyplnit formulář pro hygienickou stanici. Výjimku mají pendleři nebo žáci a studenti při pravidelném pohybu do určité země.



Do zemí označených červenou barvou je možné cestovat v nutných případech až na 24 hodin bez negativního testu na onemocnění covid-19. Týká se to cest ze zdravotních, rodinných, obchodních nebo pracovních důvodů. Do úterý platila obecná výjimka maximálně na 12 hodin.