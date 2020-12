Sebere Blatný Čechům Vánoce? Konečné stanovisko vydá vláda zítra

Pátý stupeň je nejpřísnější fází a jeho rizikové skóre se pohybuje mezi 76 až 100 body. To by znamenalo i po Vánocích uzavření většiny obchodů s výjimkou potravin, lékáren či drogerií a zákaz vycházení od 21 hodin do páté hodiny ranní.

Vláda již však avizovala, že vláda nechystá úlevu ze zákazu nočního vycházení pro oslavy přelomu roku. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného lze Silvestra oslavit i při respektování omezení.

„Navrhl jsem, aby na definitivní rozhodnutí, kdy dojde k přechodu do 5. stupně, došlo tuto středu. Pokud by na to data ukazovala, navrhoval bych přejít do pátého stupně k 25. prosinci,“ prohlásil na tiskové konferenci po pondělním jednání vlády Blatný.

Žádné výjimky nebudou, upozornil Blatný

Zda vláda udělí výjimku pro návštěvy rodin zatím není jasné. Možností je i povinnost antigenního testu, na který se přihlásilo přes 200 tisíc lidí právě kvůli plánu se sejít s širší rodinou. A desítky tisíc lidí již zkoušku podstoupily.

„O uvedeném bude zítra jednat vláda i s ohledem na dnešní jednání sněmovny o prodloužení nouzového stavu. Nyní je tedy předčasné cokoliv předjímat, vyčkejte prosím na finální stanovisko vlády,“ řekla pro iDNES.cz mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová.

Počítáte s možností, že na Boží hod a svatého Štěpána bude zákaz větších rodinných oslav? celkem hlasů: 133 Ano 28 Ne 28 Je mi to jedno 77

Blatný však na pondělní tiskové konferenci řekl, že žádné výjimky by neplatily. V současnosti se Česko nachází ve čtvrtém stupni, ale už teď existuje mnoho výjimek, například otevřené obchody a obchodní centra s omezeními nebo prodej v neděli.

„Bude umožněno konání půlnočních mší pro všechny věřící. Prosím ale všechny, co na mši půjdou, aby dodržovali protiepidemická opatření,“ sdělil ministr zdravotnictví Blatný. V kostelech bude možné využít jen pětinu míst k sezení. Blatný také vyzval k nošení roušky nebo ideálně respirátoru. „Velká část věřících jsou naši starší spoluobčané a je potřeba, aby nedošlo k dalšímu šíření onemocnění,“ uvedl.

Nad bujarým Silvestrem venku už ale Blatný slitování nemá. Jenže se do záležitosti vložili komunisté, kteří v úterý naznačili podporu prodloužení nouzového stavu do 22. ledna. Podle jejich poslance Zdeňka Ondráčka chce výjimku ze zákazu vycházení v noci na Silvestra. Posunula by se na druhou hodinu ranní.

Aktuální PES skóre v okresech zelený (0–20)

žlutý (21–40)

oranžový (41–60)

červený (61–75)

fialový (76–100) 76 celá ČR Praha absolutně na 100 tisíc PES skóre: 71 Aktivních případů: 12866 971,5 Případů 21. 12. 735 Potvrzené případy 68798 5195,1 Vyléčených 55021 4154,8 Mrtvých 911 68,8 Benešov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 76 Aktivních případů: 1128 1134,6 Případů 21. 12. 39 Potvrzené případy 7673 7718,2 Vyléčených 6401 6438,7 Mrtvých 144 144,8 Beroun absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 646 679,6 Případů 21. 12. 81 Potvrzené případy 4966 5224,2 Vyléčených 4266 4487,8 Mrtvých 54 56,8 Kladno absolutně na 100 tisíc PES skóre: 76 Aktivních případů: 1726 1036,7 Případů 21. 12. 193 Potvrzené případy 9052 5437,2 Vyléčených 7211 4331,4 Mrtvých 115 69,1 Kolín absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 914 890,6 Případů 21. 12. 90 Potvrzené případy 6260 6100,0 Vyléčených 5256 5121,7 Mrtvých 90 87,7 Kutná Hora absolutně na 100 tisíc PES skóre: 80 Aktivních případů: 927 1222,5 Případů 21. 12. 49 Potvrzené případy 4295 5664,1 Vyléčených 3308 4362,5 Mrtvých 60 79,1 Mělník absolutně na 100 tisíc PES skóre: 74 Aktivních případů: 1149 1051,2 Případů 21. 12. 64 Potvrzené případy 6133 5611,1 Vyléčených 4869 4454,6 Mrtvých 115 105,2 Mladá Boleslav absolutně na 100 tisíc PES skóre: 64 Aktivních případů: 1304 1000,3 Případů 21. 12. 121 Potvrzené případy 7304 5602,7 Vyléčených 5909 4532,7 Mrtvých 91 69,8 Nymburk absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 1177 1166,7 Případů 21. 12. 56 Potvrzené případy 5725 5674,7 Vyléčených 4457 4417,9 Mrtvých 91 90,2 Praha-východ absolutně na 100 tisíc PES skóre: 71 Aktivních případů: 1565 845,1 Případů 21. 12. 83 Potvrzené případy 9463 5110,2 Vyléčených 7828 4227,3 Mrtvých 70 37,8 Praha-západ absolutně na 100 tisíc PES skóre: 63 Aktivních případů: 1344 900,0 Případů 21. 12. 115 Potvrzené případy 7520 5035,6 Vyléčených 6114 4094,1 Mrtvých 62 41,5 Příbram absolutně na 100 tisíc PES skóre: 74 Aktivních případů: 1141 991,3 Případů 21. 12. 54 Potvrzené případy 8112 7047,5 Vyléčených 6909 6002,4 Mrtvých 62 53,9 Rakovník absolutně na 100 tisíc PES skóre: 66 Aktivních případů: 450 809,9 Případů 21. 12. 35 Potvrzené případy 3379 6081,5 Vyléčených 2876 5176,2 Mrtvých 53 95,4 České Budějovice absolutně na 100 tisíc PES skóre: 66 Aktivních případů: 1188 606,4 Případů 21. 12. 75 Potvrzené případy 10907 5567,6 Vyléčených 9560 4880,0 Mrtvých 159 81,2 Český Krumlov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 70 Aktivních případů: 358 581,6 Případů 21. 12. 29 Potvrzené případy 2531 4111,7 Vyléčených 2106 3421,3 Mrtvých 67 108,8 Jindřichův Hradec absolutně na 100 tisíc PES skóre: 73 Aktivních případů: 809 892,0 Případů 21. 12. 42 Potvrzené případy 5288 5830,7 Vyléčených 4388 4838,4 Mrtvých 91 100,3 Písek absolutně na 100 tisíc PES skóre: 71 Aktivních případů: 638 891,2 Případů 21. 12. 27 Potvrzené případy 4506 6294,4 Vyléčených 3805 5315,2 Mrtvých 63 88,0 Prachatice absolutně na 100 tisíc PES skóre: 71 Aktivních případů: 361 708,1 Případů 21. 12. 29 Potvrzené případy 2763 5420,0 Vyléčených 2320 4551,0 Mrtvých 82 160,9 Strakonice absolutně na 100 tisíc PES skóre: 76 Aktivních případů: 537 758,8 Případů 21. 12. 55 Potvrzené případy 4182 5909,1 Vyléčených 3547 5011,9 Mrtvých 98 138,5 Tábor absolutně na 100 tisíc PES skóre: 64 Aktivních případů: 876 853,8 Případů 21. 12. 50 Potvrzené případy 6574 6407,7 Vyléčených 5547 5406,7 Mrtvých 151 147,2 Domažlice absolutně na 100 tisíc PES skóre: 76 Aktivních případů: 864 1392,2 Případů 21. 12. 21 Potvrzené případy 3510 5655,6 Vyléčených 2581 4158,7 Mrtvých 65 104,7 Klatovy absolutně na 100 tisíc PES skóre: 76 Aktivních případů: 657 760,4 Případů 21. 12. 41 Potvrzené případy 4835 5595,7 Vyléčených 4108 4754,4 Mrtvých 70 81,0 Plzeň-město absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 1804 928,6 Případů 21. 12. 193 Potvrzené případy 11261 5796,3 Vyléčených 9324 4799,3 Mrtvých 133 68,5 Plzeň-jih absolutně na 100 tisíc PES skóre: 80 Aktivních případů: 760 1197,1 Případů 21. 12. 54 Potvrzené případy 3965 6245,3 Vyléčených 3146 4955,3 Mrtvých 59 92,9 Plzeň-sever absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 871 1089,0 Případů 21. 12. 71 Potvrzené případy 4843 6055,3 Vyléčených 3919 4900,0 Mrtvých 53 66,3 Rokycany absolutně na 100 tisíc PES skóre: 78 Aktivních případů: 441 893,6 Případů 21. 12. 52 Potvrzené případy 2519 5104,5 Vyléčených 2035 4123,7 Mrtvých 43 87,1 Tachov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 582 1071,1 Případů 21. 12. 64 Potvrzené případy 2698 4965,4 Vyléčených 2078 3824,4 Mrtvých 38 69,9 Cheb absolutně na 100 tisíc PES skóre: 85 Aktivních případů: 581 634,0 Případů 21. 12. 101 Potvrzené případy 3536 3858,8 Vyléčených 2834 3092,7 Mrtvých 121 132,0 Karlovy Vary absolutně na 100 tisíc PES skóre: 86 Aktivních případů: 916 797,8 Případů 21. 12. 58 Potvrzené případy 5057 4404,4 Vyléčených 4003 3486,4 Mrtvých 138 120,2 Sokolov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 882 999,9 Případů 21. 12. 70 Potvrzené případy 4374 4958,5 Vyléčených 3386 3838,5 Mrtvých 106 120,2 Děčín absolutně na 100 tisíc PES skóre: 76 Aktivních případů: 1270 980,4 Případů 21. 12. 92 Potvrzené případy 6413 4950,5 Vyléčených 5025 3879,1 Mrtvých 118 91,1 Chomutov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 63 Aktivních případů: 929 743,5 Případů 21. 12. 39 Potvrzené případy 6348 5080,6 Vyléčených 5270 4217,8 Mrtvých 149 119,3 Litoměřice absolutně na 100 tisíc PES skóre: 76 Aktivních případů: 1250 1044,6 Případů 21. 12. 64 Potvrzené případy 7390 6175,4 Vyléčených 6017 5028,1 Mrtvých 123 102,8 Louny absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 1011 1166,2 Případů 21. 12. 79 Potvrzené případy 4732 5458,5 Vyléčených 3653 4213,8 Mrtvých 68 78,4 Most absolutně na 100 tisíc PES skóre: 79 Aktivních případů: 907 811,9 Případů 21. 12. 53 Potvrzené případy 5363 4800,9 Vyléčených 4349 3893,2 Mrtvých 107 95,8 Teplice absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 1288 997,9 Případů 21. 12. 48 Potvrzené případy 6034 4674,9 Vyléčených 4651 3603,4 Mrtvých 95 73,6 Ústí nad Labem absolutně na 100 tisíc PES skóre: 76 Aktivních případů: 1298 1087,7 Případů 21. 12. 79 Potvrzené případy 6709 5621,8 Vyléčených 5320 4457,9 Mrtvých 91 76,3 Česká Lípa absolutně na 100 tisíc PES skóre: 71 Aktivních případů: 1012 979,7 Případů 21. 12. 89 Potvrzené případy 5249 5081,3 Vyléčených 4166 4032,9 Mrtvých 71 68,7 Jablonec nad Nisou absolutně na 100 tisíc PES skóre: 85 Aktivních případů: 1144 1261,8 Případů 21. 12. 89 Potvrzené případy 5846 6447,8 Vyléčených 4616 5091,2 Mrtvých 86 94,9 Liberec absolutně na 100 tisíc PES skóre: 85 Aktivních případů: 2326 1324,4 Případů 21. 12. 178 Potvrzené případy 12168 6928,4 Vyléčených 9741 5546,4 Mrtvých 101 57,5 Semily absolutně na 100 tisíc PES skóre: 74 Aktivních případů: 869 1172,8 Případů 21. 12. 43 Potvrzené případy 5086 6864,0 Vyléčených 4153 5604,8 Mrtvých 64 86,4 Hradec Králové absolutně na 100 tisíc PES skóre: 85 Aktivních případů: 1890 1150,5 Případů 21. 12. 99 Potvrzené případy 10282 6258,7 Vyléčených 8249 5021,2 Mrtvých 143 87,0 Jičín absolutně na 100 tisíc PES skóre: 76 Aktivních případů: 799 998,2 Případů 21. 12. 65 Potvrzené případy 4791 5985,4 Vyléčených 3917 4893,5 Mrtvých 75 93,7 Náchod absolutně na 100 tisíc PES skóre: 71 Aktivních případů: 1052 956,7 Případů 21. 12. 104 Potvrzené případy 7760 7057,2 Vyléčených 6578 5982,3 Mrtvých 130 118,2 Rychnov nad Kněžnou absolutně na 100 tisíc PES skóre: 89 Aktivních případů: 1237 1558,3 Případů 21. 12. 94 Potvrzené případy 5143 6478,7 Vyléčených 3852 4852,4 Mrtvých 54 68,0 Trutnov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 973 824,7 Případů 21. 12. 105 Potvrzené případy 6760 5729,9 Vyléčených 5675 4810,2 Mrtvých 112 94,9 Chrudim absolutně na 100 tisíc PES skóre: 78 Aktivních případů: 1452 1388,0 Případů 21. 12. 99 Potvrzené případy 7549 7216,1 Vyléčených 6005 5740,2 Mrtvých 92 87,9 Pardubice absolutně na 100 tisíc PES skóre: 85 Aktivních případů: 2093 1193,0 Případů 21. 12. 124 Potvrzené případy 10020 5711,3 Vyléčených 7814 4453,9 Mrtvých 113 64,4 Svitavy absolutně na 100 tisíc PES skóre: 76 Aktivních případů: 1075 1030,4 Případů 21. 12. 56 Potvrzené případy 6572 6299,1 Vyléčených 5397 5172,9 Mrtvých 100 95,8 Ústí nad Orlicí absolutně na 100 tisíc PES skóre: 68 Aktivních případů: 977 706,6 Případů 21. 12. 89 Potvrzené případy 8088 5849,2 Vyléčených 7010 5069,6 Mrtvých 101 73,0 Havlíčkův Brod absolutně na 100 tisíc PES skóre: 82 Aktivních případů: 1640 1727,9 Případů 21. 12. 99 Potvrzené případy 7521 7923,9 Vyléčených 5776 6085,4 Mrtvých 105 110,6 Jihlava absolutně na 100 tisíc PES skóre: 91 Aktivních případů: 1011 889,7 Případů 21. 12. 92 Potvrzené případy 7027 6184,2 Vyléčených 5905 5196,8 Mrtvých 111 97,7 Pelhřimov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 72 Aktivních případů: 626 865,8 Případů 21. 12. 33 Potvrzené případy 5452 7540,6 Vyléčených 4731 6543,4 Mrtvých 95 131,4 Třebíč absolutně na 100 tisíc PES skóre: 88 Aktivních případů: 688 620,9 Případů 21. 12. 34 Potvrzené případy 6355 5735,0 Vyléčených 5539 4998,6 Mrtvých 128 115,5 Žďár nad Sázavou absolutně na 100 tisíc PES skóre: 71 Aktivních případů: 1189 1006,3 Případů 21. 12. 75 Potvrzené případy 8169 6913,6 Vyléčených 6871 5815,1 Mrtvých 109 92,2 Blansko absolutně na 100 tisíc PES skóre: 74 Aktivních případů: 1157 1060,1 Případů 21. 12. 71 Potvrzené případy 5815 5328,2 Vyléčených 4501 4124,2 Mrtvých 157 143,9 Brno-město absolutně na 100 tisíc PES skóre: 71 Aktivních případů: 3408 893,7 Případů 21. 12. 148 Potvrzené případy 19090 5006,0 Vyléčených 15364 4028,9 Mrtvých 318 83,4 Brno-venkov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 78 Aktivních případů: 1954 869,8 Případů 21. 12. 75 Potvrzené případy 11234 5000,8 Vyléčených 9130 4064,2 Mrtvých 150 66,8 Břeclav absolutně na 100 tisíc PES skóre: 79 Aktivních případů: 1077 926,1 Případů 21. 12. 74 Potvrzené případy 4902 4215,3 Vyléčených 3687 3170,5 Mrtvých 138 118,7 Hodonín absolutně na 100 tisíc PES skóre: 73 Aktivních případů: 1476 958,8 Případů 21. 12. 176 Potvrzené případy 9654 6271,2 Vyléčených 7998 5195,4 Mrtvých 180 116,9 Vyškov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 80 Aktivních případů: 1117 1210,4 Případů 21. 12. 98 Potvrzené případy 4823 5226,5 Vyléčených 3597 3897,9 Mrtvých 109 118,1 Znojmo absolutně na 100 tisíc PES skóre: 78 Aktivních případů: 969 847,4 Případů 21. 12. 60 Potvrzené případy 5059 4424,1 Vyléčených 3966 3468,3 Mrtvých 124 108,4 Jeseník absolutně na 100 tisíc PES skóre: 78 Aktivních případů: 362 953,4 Případů 21. 12. 17 Potvrzené případy 2121 5586,3 Vyléčených 1706 4493,3 Mrtvých 53 139,6 Olomouc absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 2161 917,7 Případů 21. 12. 218 Potvrzené případy 13795 5858,4 Vyléčených 11391 4837,5 Mrtvých 243 103,2 Prostějov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 76 Aktivních případů: 1272 1170,8 Případů 21. 12. 108 Potvrzené případy 7706 7092,8 Vyléčených 6344 5839,1 Mrtvých 90 82,8 Přerov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 80 Aktivních případů: 1597 1233,1 Případů 21. 12. 116 Potvrzené případy 8859 6840,3 Vyléčených 7144 5516,1 Mrtvých 118 91,1 Šumperk absolutně na 100 tisíc PES skóre: 78 Aktivních případů: 738 612,9 Případů 21. 12. 52 Potvrzené případy 6541 5432,0 Vyléčených 5689 4724,4 Mrtvých 114 94,7 Kroměříž absolutně na 100 tisíc PES skóre: 89 Aktivních případů: 1635 1552,1 Případů 21. 12. 133 Potvrzené případy 7847 7449,0 Vyléčených 6097 5787,8 Mrtvých 115 109,2 Uherské Hradiště absolutně na 100 tisíc PES skóre: 74 Aktivních případů: 1449 1018,8 Případů 21. 12. 87 Potvrzené případy 11218 7887,4 Vyléčených 9611 6757,6 Mrtvých 158 111,1 Vsetín absolutně na 100 tisíc PES skóre: 85 Aktivních případů: 1702 1187,4 Případů 21. 12. 86 Potvrzené případy 10176 7099,5 Vyléčených 8338 5817,2 Mrtvých 136 94,9 Zlín absolutně na 100 tisíc PES skóre: 80 Aktivních případů: 2427 1266,4 Případů 21. 12. 121 Potvrzené případy 14356 7490,7 Vyléčených 11720 6115,3 Mrtvých 209 109,1 Bruntál absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 977 1066,6 Případů 21. 12. 33 Potvrzené případy 4363 4763,3 Vyléčených 3289 3590,7 Mrtvých 97 105,9 Frýdek-Místek absolutně na 100 tisíc PES skóre: 90 Aktivních případů: 2703 1259,2 Případů 21. 12. 257 Potvrzené případy 13783 6420,9 Vyléčených 10859 5058,7 Mrtvých 221 103,0 Karviná absolutně na 100 tisíc PES skóre: 84 Aktivních případů: 3456 1403,0 Případů 21. 12. 237 Potvrzené případy 15353 6232,8 Vyléčených 11687 4744,6 Mrtvých 210 85,3 Nový Jičín absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 1704 1124,2 Případů 21. 12. 133 Potvrzené případy 8399 5541,1 Vyléčených 6599 4353,6 Mrtvých 96 63,3 Opava absolutně na 100 tisíc PES skóre: 85 Aktivních případů: 2981 1691,5 Případů 21. 12. 212 Potvrzené případy 12997 7374,8 Vyléčených 9851 5589,7 Mrtvých 165 93,6 Ostrava absolutně na 100 tisíc PES skóre: 94 Aktivních případů: 4737 1479,6 Případů 21. 12. 385 Potvrzené případy 17931 5600,9 Vyléčených 12884 4024,4 Mrtvých 310 96,8 Barvy odpovídají aktuálnímu skóre, stupeň se řídí rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví a Hlavní hygieničky

Ve hře by mohla být ještě varianta, kterou nevyloučil premiér Andrej Babiš. V Rádiu Impuls hovořil o možnosti zpřísnění opatření až od 27. prosince, čímž by se Vánoce zejména pro mezigenerační oslavy tak trochu „zachránily“.

Pokud však projde nekompromisní postoj, Česko by šlo po vzoru Británie, kde se objevila nová mutace koronaviru. Česko se přiřadila k zemím, které na své území od pondělního poledne nepustí žádné lety z Velké Británie. Právě britský premiér Boris Johnson je teď pro Angličany „tím, kdo zrušil Vánoce“.

Podle českého velvyslance ve Velké Británii Libora Sečky premiér Johnson občanům slíbil, že ostrovní země bude mít pětidenní vánoční prázdniny, kdy se budou moci setkat lidé z různých domácností. To se ale všechno postupně měnilo, až se Londýn teď dostává do stupně, který Britové ještě v sobotu ani neznali.

„Britský premiér byl vzhledem k aktuální epidemické situaci opět nucen ke změnám a řada novinářů a médií mu teď vyčítá, že zrušil Vánoce. On je tedy nezrušil, ale dostal se do této kategorie. Angličané tak vzpomínají, že poslední, kdo jim zrušil Vánoce byl Oliver Cromwell v roce 1644 a teď Boris Johnson. Takže on má teď kromě jiných přívlastků i - Ten, který zrušil Vánoce,“ popsal Sečka historickou paralelu. Podle něj však šéf britského kabinetu není v jednoduché situaci.