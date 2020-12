Johnson je teď pro Angličany tím, kdo zrušil Vánoce, říká velvyslanec

Velvyslanectví je připraveno dostat Čechy z Británie

Podle našeho velvyslance v Londýně jsou tři kategorie Čechů, kteří musí čelit aktuálním problémům s omezením dopravy mezi Anglií a zbytkem světa. „Jako první jsou to přepravci, řidiči kamionů, kteří převážejí zboží do Evropy. Je zavřený i podmořský tunel pod Lamanšským průlivem, nefungují trajekty,“ vysvětluje Sečka.

„Druhou skupinou jsou čeští studenti, kteří v Anglii přerušili studium s myšlenkou vrátit se na Vánoce domů a pokračovat v online výuce. Ti najednou zůstávají v Anglii. Komunikujeme se studenty i jejich rodiči, snažíme se jim najít bytování dle jejich možností v místech, kde se nacházejí,“ pokračuje velvyslanec.

„Třetí skupinou jsou nejrůznější návštěvníci Británie, kteří přiletěli před Vánocemi a ještě v době, kdy zde nebyla tak přísná opatření, v Londýně byl stupeň dvě,“ uzavírá výčet šéf české ambasády v Londýně.

Dodává, že jeho úřad má připravené dopravní firmy, které jsou v sytému „stand-by“ a jsou schopné vyslat do Anglie autobusy, bude-li to vyžadovat situace.

Opatření britské vlády se mění neočekávaně rychle

Podle Sečky britský premiér Boris Johnson občanům slíbil, že Velká Británie bude mít pětidenní vánoční prázdniny, kdy se budou moci setkat lidé z různých domácností. To se ale všechno postupně měnilo, až se Londýn teď dostává do stupně, který Britové ještě v sobotu ani neznali.

„Situace je velmi těžká, lidé jsou unavení, přesto tady v Británii neztrácejí dobrou náladu a svůj smysl pro humor. Měli jsme tu tři stupně zdravotních a bezpečnostních opatření, pak rychle ze soboty na neděli vznikl čtvrtý stupeň, protože o něm vláda najednou rozhodla a lidová tvořivost dává ke zvážení pátý stupeň a do něj zařazují i povinné sledování zápasů Arsenalu, který teď hraje velice špatně.“



Angličané jsou pověstní svým humorem, ale i disciplínou a dodržováním pravidel, jak tedy ta současná opatření berou? Na to český velvyslanec odpovídá, že teď se skutečně vede debata, že začínají být i národem, který ta pravidla dokáže ohýbat nebo naklonit, nahnout, aby se v tom všem mohli lépe pohybovat.

„Samozřejmě, že těch pravidel tu už byla během koronakrize celá řada. Angličané a ostatní národy zde na ostrovech jsou národy, jež uznávají tradice a těch změn je najednou příliš. Navíc zde vláda byla v různých slibech příliš optimistická a ono se to nakonec mnohdy nesplnilo, to je i příklad těch vánočních prázdnin. Nárůst nakažených raketově stoupá a důvěra i touha následovat politické lídry už není tak velká jako na samém počátku.“

Oliver Cromwell a Boris Johnson. Ti, co zrušili Vánoce

„Opět bych sem přinesl malou nadsázku,“ říká velvyslanec Sečka a pokračuje: „Britský premiér byl vzhledem k aktuální epidemické situaci opět nucen ke změnám a řada novinářů a médií mu teď vyčítá, že zrušil Vánoce. On je tedy nezrušil, ale dostal se do této kategorie. Angličané tak vzpomínají, že poslední, kdo jim zrušil Vánoce byl Oliver Cromwell v roce 1644 a teď Boris Johnson. Takže on má teď krom jiných přívlastků i - Ten, který zrušil Vánoce,“ popisuje Sečka historickou paralelu.

Připouští ale, že šéf britského kabinetu není v jednoduché situaci. „Ta věc je složitá, není to jednoduché, vyhovět všem nelze a nemoc je neskutečně nepředvídatelná. To, co víme teď, tak 24. prosinec je jeden den z těch původních pěti a toho 24. se mohou setkávat členové dvou domácností a doporučuje se necestovat. Navíc se mohou setkávat jen lidé z oblasti Anglie, kde je stejný stupeň. Tedy my v Londýně jsme teď ve stupni 4 a z tohoto stupně není možné vycestovat do stupně 3, ani do stupně 2, ani nikam do zahraničí.“

Jak moc se britská vláda obává přesunů občanů mezi oblastmi s různými stupni opatření? „Samozřejmě Velká Británie je složena z různých částí a všude je situace trochu jiná. Vzhledem k tomu, že jde v některých oblastech o samosprávné celky, tak i zdravotnictví spadá pod jejich kompetence. Nemáme tu tedy jeden britský systém,“ vysvětluje ambasador jeden z problémů.

„Třeba v Severním Irsku už teď vědí, že od 26. prosince začne šest týdnů nejpřísnějších omezení. To, jak to bude vypadat tady v Anglii, ve Skotsku nebo ve Walesu, se dozvíme později. V Anglii konkrétně dojde 30. prosince k přehodnocení stavu, k vyhodnocení výsledků a narýsování nějaké nové cesty zdravotně-bezpečnostních opatření,“ říká Sečka.

Očekávanou tečku za pandemií by měla udělat vakcinace. Britové mají svůj plán, byli první na světe, kteří schválili použití vakcíny, konkrétně tu od spolčeností Pfizer a BioNTech.

První kategorie těch, kteří mají vakcínu v Británii dostat, je ta nezranitelnější skupina, tedy občané nad 65 let a zdravotnický personál. Do této chvíle bylo očkováno už přes 350 000 Britů.



Brexit, Češi a úřední šiml

Definitivní odchod Velké Británie z Evropské unie koncem tohoto roku s sebou přinesl i povinnou administrativu pro ty občany EU, kteří v Británii žijí. Velvyslanec Libor Sečka připomíná: „Češi mají v Británii možnost se registrovat a zažádat o status usedlíka, to aby mohli získat výhody těch, co v Anglii studují a pracují. Pro pracující je termín do konce roku 2020 s možností posunutí až do 30. června příštího roku. Studenti to ale musí stihnout do konce tohoto toku, pak už se na ně budou vztahovat jiné podmínky.“

Jak vypadá klasická britská štědrovečerní večeře? Co vytváří vánoční atmosféru londýnských ulic? Odpovědi i na tyto otázky najdete v Rozstřelu a celém rozhovoru moderátorky Elen Černé s hostem po Skypu Liborem Sečkou, velvyslancem ČR ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska.