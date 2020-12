Blatný navrhne nejtvrdší stupeň 5 proti šíření koronaviru od 25. prosince

Ministr zdravotnictví Jan Blatný ve středu vládě navrhne nejpřísnější stupeň 5 proti šíření koronaviru od 25. prosince. To by znamenalo i po Vánocích uzavření většiny obchodů s výjimkou potravin, lékáren či drogerií a zákaz vycházení od 21 hodin do páté hodiny ranní.