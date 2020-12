Poslanci rozhodnou o nouzovém stavu a balíčku, který mění daň z příjmu

„Pro stupeň 4 a 5 se bez nouzového stavu neobejdeme,“ řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný. Ve středu vládě navrhne vládě přesun celé České republiky do nejtvrdšího stupně 5 a to od pátku 25. prosince.

To by znamenalo, že po svátcích zůstane uzavřená většina obchodů s výjimkou potravin, lékáren či drogerií, restrikci u služeb i to že zákaz vycházení bude platit od 21 hodin do páté hodiny ranní.

Již nyní jsou znovu zavřené restaurace, povolené je jen výdejní okénko, hotely, bazény i fitness, Výjimku ze zákazu nočního vycházení dostaly vánoční půlnoční mše.



„24., 25., 26. prosince budou obchody, školy zavřené. Potřebujeme proto nouzový stav? Pracovní povinnost studentů teď končí. Nebylo by proto lepší nechat to na vládě, aby 27. prosince vyhodnotila situaci a rozhodla podle sebe zase na ten měsíc?“ řekla v rozhovoru pro MF DNES šéfka rozpočtového výboru za KSČM Miloslava Vostrá. Právě jen díky pomoci komunistů vláda prosadila nouzový stav do 23. prosince, když ale původně žádala o delší datum.

Aktuální PES skóre v okresech zelený (0–20)

žlutý (21–40)

oranžový (41–60)

červený (61–75)

fialový (76–100) 76 celá ČR Praha absolutně na 100 tisíc PES skóre: 68 Aktivních případů: 12128 915,8 Případů 20. 12. 413 Potvrzené případy 68060 5139,4 Vyléčených 55021 4154,8 Mrtvých 911 68,8 Benešov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 76 Aktivních případů: 1089 1095,4 Případů 20. 12. 23 Potvrzené případy 7634 7679,0 Vyléčených 6401 6438,7 Mrtvých 144 144,8 Beroun absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 565 594,4 Případů 20. 12. 7 Potvrzené případy 4885 5139,0 Vyléčených 4266 4487,8 Mrtvých 54 56,8 Kladno absolutně na 100 tisíc PES skóre: 71 Aktivních případů: 1529 918,4 Případů 20. 12. 13 Potvrzené případy 8855 5318,9 Vyléčených 7211 4331,4 Mrtvých 115 69,1 Kolín absolutně na 100 tisíc PES skóre: 69 Aktivních případů: 824 802,9 Případů 20. 12. 26 Potvrzené případy 6170 6012,3 Vyléčených 5256 5121,7 Mrtvých 90 87,7 Kutná Hora absolutně na 100 tisíc PES skóre: 76 Aktivních případů: 878 1157,9 Případů 20. 12. 12 Potvrzené případy 4246 5599,5 Vyléčených 3308 4362,5 Mrtvých 60 79,1 Mělník absolutně na 100 tisíc PES skóre: 74 Aktivních případů: 1086 993,6 Případů 20. 12. 40 Potvrzené případy 6070 5553,4 Vyléčených 4869 4454,6 Mrtvých 115 105,2 Mladá Boleslav absolutně na 100 tisíc PES skóre: 61 Aktivních případů: 1182 906,7 Případů 20. 12. 6 Potvrzené případy 7182 5509,1 Vyléčených 5909 4532,7 Mrtvých 91 69,8 Nymburk absolutně na 100 tisíc PES skóre: 86 Aktivních případů: 1121 1111,2 Případů 20. 12. 19 Potvrzené případy 5669 5619,2 Vyléčených 4457 4417,9 Mrtvých 91 90,2 Praha-východ absolutně na 100 tisíc PES skóre: 71 Aktivních případů: 1477 797,6 Případů 20. 12. 61 Potvrzené případy 9375 5062,7 Vyléčených 7828 4227,3 Mrtvých 70 37,8 Praha-západ absolutně na 100 tisíc PES skóre: 63 Aktivních případů: 1229 823,0 Případů 20. 12. 46 Potvrzené případy 7405 4958,6 Vyléčených 6114 4094,1 Mrtvých 62 41,5 Příbram absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 1087 944,4 Případů 20. 12. 21 Potvrzené případy 8058 7000,6 Vyléčených 6909 6002,4 Mrtvých 62 53,9 Rakovník absolutně na 100 tisíc PES skóre: 61 Aktivních případů: 415 746,9 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 3344 6018,5 Vyléčených 2876 5176,2 Mrtvých 53 95,4 České Budějovice absolutně na 100 tisíc PES skóre: 73 Aktivních případů: 1114 568,6 Případů 20. 12. 13 Potvrzené případy 10833 5529,8 Vyléčených 9560 4880,0 Mrtvých 159 81,2 Český Krumlov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 63 Aktivních případů: 326 529,6 Případů 20. 12. 11 Potvrzené případy 2499 4059,7 Vyléčených 2106 3421,3 Mrtvých 67 108,8 Jindřichův Hradec absolutně na 100 tisíc PES skóre: 73 Aktivních případů: 766 844,6 Případů 20. 12. 1 Potvrzené případy 5245 5783,3 Vyléčených 4388 4838,4 Mrtvých 91 100,3 Písek absolutně na 100 tisíc PES skóre: 71 Aktivních případů: 611 853,5 Případů 20. 12. 8 Potvrzené případy 4479 6256,7 Vyléčených 3805 5315,2 Mrtvých 63 88,0 Prachatice absolutně na 100 tisíc PES skóre: 61 Aktivních případů: 332 651,3 Případů 20. 12. 3 Potvrzené případy 2734 5363,1 Vyléčených 2320 4551,0 Mrtvých 82 160,9 Strakonice absolutně na 100 tisíc PES skóre: 66 Aktivních případů: 485 685,3 Případů 20. 12. 2 Potvrzené případy 4130 5835,6 Vyléčených 3547 5011,9 Mrtvých 98 138,5 Tábor absolutně na 100 tisíc PES skóre: 62 Aktivních případů: 824 803,2 Případů 20. 12. 3 Potvrzené případy 6522 6357,0 Vyléčených 5547 5406,7 Mrtvých 151 147,2 Domažlice absolutně na 100 tisíc PES skóre: 73 Aktivních případů: 844 1359,9 Případů 20. 12. 6 Potvrzené případy 3490 5623,4 Vyléčených 2581 4158,7 Mrtvých 65 104,7 Klatovy absolutně na 100 tisíc PES skóre: 74 Aktivních případů: 614 710,6 Případů 20. 12. 4 Potvrzené případy 4792 5546,0 Vyléčených 4108 4754,4 Mrtvých 70 81,0 Plzeň-město absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 1610 828,7 Případů 20. 12. 29 Potvrzené případy 11067 5696,4 Vyléčených 9324 4799,3 Mrtvých 133 68,5 Plzeň-jih absolutně na 100 tisíc PES skóre: 80 Aktivních případů: 704 1108,9 Případů 20. 12. 11 Potvrzené případy 3909 6157,1 Vyléčených 3146 4955,3 Mrtvých 59 92,9 Plzeň-sever absolutně na 100 tisíc PES skóre: 78 Aktivních případů: 799 999,0 Případů 20. 12. 15 Potvrzené případy 4771 5965,3 Vyléčených 3919 4900,0 Mrtvých 53 66,3 Rokycany absolutně na 100 tisíc PES skóre: 78 Aktivních případů: 389 788,3 Případů 20. 12. 4 Potvrzené případy 2467 4999,1 Vyléčených 2035 4123,7 Mrtvých 43 87,1 Tachov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 518 953,3 Případů 20. 12. 7 Potvrzené případy 2634 4847,6 Vyléčených 2078 3824,4 Mrtvých 38 69,9 Cheb absolutně na 100 tisíc PES skóre: 70 Aktivních případů: 481 524,9 Případů 20. 12. 9 Potvrzené případy 3436 3749,7 Vyléčených 2834 3092,7 Mrtvých 121 132,0 Karlovy Vary absolutně na 100 tisíc PES skóre: 76 Aktivních případů: 859 748,1 Případů 20. 12. 18 Potvrzené případy 5000 4354,7 Vyléčených 4003 3486,4 Mrtvých 138 120,2 Sokolov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 812 920,5 Případů 20. 12. 5 Potvrzené případy 4304 4879,2 Vyléčených 3386 3838,5 Mrtvých 106 120,2 Děčín absolutně na 100 tisíc PES skóre: 76 Aktivních případů: 1177 908,6 Případů 20. 12. 46 Potvrzené případy 6320 4878,7 Vyléčených 5025 3879,1 Mrtvých 118 91,1 Chomutov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 63 Aktivních případů: 891 713,1 Případů 20. 12. 23 Potvrzené případy 6310 5050,2 Vyléčených 5270 4217,8 Mrtvých 149 119,3 Litoměřice absolutně na 100 tisíc PES skóre: 86 Aktivních případů: 1186 991,1 Případů 20. 12. 10 Potvrzené případy 7326 6121,9 Vyléčených 6017 5028,1 Mrtvých 123 102,8 Louny absolutně na 100 tisíc PES skóre: 76 Aktivních případů: 932 1075,1 Případů 20. 12. 18 Potvrzené případy 4653 5367,3 Vyléčených 3653 4213,8 Mrtvých 68 78,4 Most absolutně na 100 tisíc PES skóre: 74 Aktivních případů: 854 764,5 Případů 20. 12. 25 Potvrzené případy 5310 4753,5 Vyléčených 4349 3893,2 Mrtvých 107 95,8 Teplice absolutně na 100 tisíc PES skóre: 76 Aktivních případů: 1240 960,7 Případů 20. 12. 21 Potvrzené případy 5986 4637,7 Vyléčených 4651 3603,4 Mrtvých 95 73,6 Ústí nad Labem absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 1220 1022,3 Případů 20. 12. 45 Potvrzené případy 6631 5556,5 Vyléčených 5320 4457,9 Mrtvých 91 76,3 Česká Lípa absolutně na 100 tisíc PES skóre: 71 Aktivních případů: 921 891,6 Případů 20. 12. 17 Potvrzené případy 5158 4993,2 Vyléčených 4166 4032,9 Mrtvých 71 68,7 Jablonec nad Nisou absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 1054 1162,5 Případů 20. 12. 11 Potvrzené případy 5756 6348,5 Vyléčených 4616 5091,2 Mrtvých 86 94,9 Liberec absolutně na 100 tisíc PES skóre: 85 Aktivních případů: 2131 1213,4 Případů 20. 12. 80 Potvrzené případy 11973 6817,3 Vyléčených 9741 5546,4 Mrtvých 101 57,5 Semily absolutně na 100 tisíc PES skóre: 76 Aktivních případů: 825 1113,4 Případů 20. 12. 12 Potvrzené případy 5042 6804,6 Vyléčených 4153 5604,8 Mrtvých 64 86,4 Hradec Králové absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 1789 1089,0 Případů 20. 12. 78 Potvrzené případy 10181 6197,2 Vyléčených 8249 5021,2 Mrtvých 143 87,0 Jičín absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 733 915,7 Případů 20. 12. 12 Potvrzené případy 4725 5902,9 Vyléčených 3917 4893,5 Mrtvých 75 93,7 Náchod absolutně na 100 tisíc PES skóre: 64 Aktivních případů: 949 863,1 Případů 20. 12. 56 Potvrzené případy 7657 6963,6 Vyléčených 6578 5982,3 Mrtvých 130 118,2 Rychnov nad Kněžnou absolutně na 100 tisíc PES skóre: 89 Aktivních případů: 1142 1438,6 Případů 20. 12. 86 Potvrzené případy 5048 6359,0 Vyléčených 3852 4852,4 Mrtvých 54 68,0 Trutnov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 867 734,9 Případů 20. 12. 54 Potvrzené případy 6654 5640,0 Vyléčených 5675 4810,2 Mrtvých 112 94,9 Chrudim absolutně na 100 tisíc PES skóre: 78 Aktivních případů: 1353 1293,3 Případů 20. 12. 48 Potvrzené případy 7450 7121,5 Vyléčených 6005 5740,2 Mrtvých 92 87,9 Pardubice absolutně na 100 tisíc PES skóre: 85 Aktivních případů: 1968 1121,7 Případů 20. 12. 66 Potvrzené případy 9895 5640,1 Vyléčených 7814 4453,9 Mrtvých 113 64,4 Svitavy absolutně na 100 tisíc PES skóre: 74 Aktivních případů: 1019 976,7 Případů 20. 12. 5 Potvrzené případy 6516 6245,4 Vyléčených 5397 5172,9 Mrtvých 100 95,8 Ústí nad Orlicí absolutně na 100 tisíc PES skóre: 66 Aktivních případů: 890 643,6 Případů 20. 12. 13 Potvrzené případy 8001 5786,3 Vyléčených 7010 5069,6 Mrtvých 101 73,0 Havlíčkův Brod absolutně na 100 tisíc PES skóre: 82 Aktivních případů: 1540 1622,5 Případů 20. 12. 60 Potvrzené případy 7421 7818,6 Vyléčených 5776 6085,4 Mrtvých 105 110,6 Jihlava absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 921 810,5 Případů 20. 12. 48 Potvrzené případy 6937 6105,0 Vyléčených 5905 5196,8 Mrtvých 111 97,7 Pelhřimov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 74 Aktivních případů: 593 820,2 Případů 20. 12. 3 Potvrzené případy 5419 7495,0 Vyléčených 4731 6543,4 Mrtvých 95 131,4 Třebíč absolutně na 100 tisíc PES skóre: 80 Aktivních případů: 654 590,2 Případů 20. 12. 10 Potvrzené případy 6321 5704,4 Vyléčených 5539 4998,6 Mrtvých 128 115,5 Žďár nad Sázavou absolutně na 100 tisíc PES skóre: 66 Aktivních případů: 1114 942,8 Případů 20. 12. 18 Potvrzené případy 8094 6850,1 Vyléčených 6871 5815,1 Mrtvých 109 92,2 Blansko absolutně na 100 tisíc PES skóre: 67 Aktivních případů: 1086 995,1 Případů 20. 12. 9 Potvrzené případy 5744 5263,2 Vyléčených 4501 4124,2 Mrtvých 157 143,9 Brno-město absolutně na 100 tisíc PES skóre: 71 Aktivních případů: 3219 844,1 Případů 20. 12. 175 Potvrzené případy 18901 4956,4 Vyléčených 15364 4028,9 Mrtvých 318 83,4 Brno-venkov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 78 Aktivních případů: 1877 835,6 Případů 20. 12. 88 Potvrzené případy 11157 4966,6 Vyléčených 9130 4064,2 Mrtvých 150 66,8 Břeclav absolutně na 100 tisíc PES skóre: 72 Aktivních případů: 1000 859,9 Případů 20. 12. 30 Potvrzené případy 4825 4149,1 Vyléčených 3687 3170,5 Mrtvých 138 118,7 Hodonín absolutně na 100 tisíc PES skóre: 61 Aktivních případů: 1301 845,1 Případů 20. 12. 13 Potvrzené případy 9479 6157,5 Vyléčených 7998 5195,4 Mrtvých 180 116,9 Vyškov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 76 Aktivních případů: 1016 1101,0 Případů 20. 12. 17 Potvrzené případy 4722 5117,0 Vyléčených 3597 3897,9 Mrtvých 109 118,1 Znojmo absolutně na 100 tisíc PES skóre: 78 Aktivních případů: 910 795,8 Případů 20. 12. 19 Potvrzené případy 5000 4372,5 Vyléčených 3966 3468,3 Mrtvých 124 108,4 Jeseník absolutně na 100 tisíc PES skóre: 78 Aktivních případů: 345 908,7 Případů 20. 12. 7 Potvrzené případy 2104 5541,5 Vyléčených 1706 4493,3 Mrtvých 53 139,6 Olomouc absolutně na 100 tisíc PES skóre: 76 Aktivních případů: 1942 824,7 Případů 20. 12. 87 Potvrzené případy 13576 5765,4 Vyléčených 11391 4837,5 Mrtvých 243 103,2 Prostějov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 76 Aktivních případů: 1165 1072,3 Případů 20. 12. 24 Potvrzené případy 7599 6994,3 Vyléčených 6344 5839,1 Mrtvých 90 82,8 Přerov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 78 Aktivních případů: 1477 1140,4 Případů 20. 12. 35 Potvrzené případy 8739 6747,6 Vyléčených 7144 5516,1 Mrtvých 118 91,1 Šumperk absolutně na 100 tisíc PES skóre: 83 Aktivních případů: 686 569,7 Případů 20. 12. 30 Potvrzené případy 6489 5388,8 Vyléčených 5689 4724,4 Mrtvých 114 94,7 Kroměříž absolutně na 100 tisíc PES skóre: 84 Aktivních případů: 1500 1423,9 Případů 20. 12. 58 Potvrzené případy 7712 7320,8 Vyléčených 6097 5787,8 Mrtvých 115 109,2 Uherské Hradiště absolutně na 100 tisíc PES skóre: 69 Aktivních případů: 1361 956,9 Případů 20. 12. 27 Potvrzené případy 11130 7825,6 Vyléčených 9611 6757,6 Mrtvých 158 111,1 Vsetín absolutně na 100 tisíc PES skóre: 86 Aktivních případů: 1616 1127,4 Případů 20. 12. 66 Potvrzené případy 10090 7039,5 Vyléčených 8338 5817,2 Mrtvých 136 94,9 Zlín absolutně na 100 tisíc PES skóre: 80 Aktivních případů: 2306 1203,2 Případů 20. 12. 150 Potvrzené případy 14235 7427,5 Vyléčených 11720 6115,3 Mrtvých 209 109,1 Bruntál absolutně na 100 tisíc PES skóre: 86 Aktivních případů: 948 1035,0 Případů 20. 12. 43 Potvrzené případy 4334 4731,6 Vyléčených 3289 3590,7 Mrtvých 97 105,9 Frýdek-Místek absolutně na 100 tisíc PES skóre: 86 Aktivních případů: 2446 1139,5 Případů 20. 12. 84 Potvrzené případy 13526 6301,1 Vyléčených 10859 5058,7 Mrtvých 221 103,0 Karviná absolutně na 100 tisíc PES skóre: 84 Aktivních případů: 3219 1306,8 Případů 20. 12. 212 Potvrzené případy 15116 6136,6 Vyléčených 11687 4744,6 Mrtvých 210 85,3 Nový Jičín absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 1570 1035,8 Případů 20. 12. 40 Potvrzené případy 8265 5452,7 Vyléčených 6599 4353,6 Mrtvých 96 63,3 Opava absolutně na 100 tisíc PES skóre: 85 Aktivních případů: 2768 1570,6 Případů 20. 12. 144 Potvrzené případy 12784 7253,9 Vyléčených 9851 5589,7 Mrtvých 165 93,6 Ostrava absolutně na 100 tisíc PES skóre: 94 Aktivních případů: 4350 1358,8 Případů 20. 12. 234 Potvrzené případy 17544 5480,0 Vyléčených 12884 4024,4 Mrtvých 310 96,8 Barvy odpovídají aktuálnímu skóre, stupeň se řídí rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví a Hlavní hygieničky

Proti­epi­de­mi­cký

systém STUPEŇ

1 STUPEŇ

2 STUPEŇ

3 STUPEŇ

4 STUPEŇ

5 Rizikový index 0-20 21-40 41-60 61-75 76-100 Ochrana nosu a úst - Hromadné akce ve vnitřních a venkovních prostorech - Svatby, pohřby a bohoslužby - Návštěvy ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb - Omezení volného pohybu osob - Omezení provozu orgánů veřejné moci a správních úřadů - Poskytování ubytovacích služeb - Školství - Sportovní soutěže - Rekreační sporty - Bazény, wellness centra - Kultura - Muzea, galerie - Hrady a zámky, památky - Knihovny - Herny, kasina, sázkové kanceláře - Provozovny stravovacích služeb - Konzumace alkoholu na veřejně přístupných místech - Nákupní centra - Maloobchod - Ostatní služby s provozovnou - Podnikatelské subjekty - výrobní a skladové provozy - Podnikatelské subjekty - kancelářské a ostatní provozy - Lázně - Vězeňství - Nezbytnost vyhlášení nouzového stavu - Kontrola dodržování opatření -

Nová daň z příjmu: 15 a 23 procent z hrubé mzdy

Sněmovna také rozhodne o konečné podobě vládního daňového balíčku, který přináší zrušení superhrubé mzdy a stravenkový paušál, který bude moci firmy dávat zaměstnancům k platu místo stravenek.

Daňový balíček přinese dvě sazby daně z příjmu fyzických osob 15 procent a 23 procent z hrubé mzdy. Zvýšená sazba se má platit z příjmu nad čtyřnásobkem průměrné mzdy. ANO získalo podporu opoziční ODS a SPD, zatímco vládní sociální demokracie to nepodpořila a podle šéfa ČSSD Jana Hamáčka nebude hlasovat ani pro jednu verzi daňového balíčku. Sociální demokraté totiž chtěli vyšší než patnáctiprocentní daň z příjmu. Argumentují tím, že daňový balíček bude znamenat „sekyru“ pro státní rozpočet ve výši 90 až 105 miliard korun, což nyní kryto jinými příjmy.

Prezident Miloš Zeman původně pohrozil, že daňový balíček vetuje. V neděli oznámil, že to neudělá, ale že nevetuje ani nepodepíše. Pokud poslanci balíček schválí, bude i bez Zemanova podpisu platit, a i když vyjde ve Sbírce zákonů až v prvních lednových dnech, zaměstnanci uvidí na výplatní pásce vyšší příjem už při výplatě v únoru.

Alena Schillerová @alenaschillerov V daňovém balíčku pamatujeme i na to, že bude legislativní proces dokončen až po novém roce. Díky přechodným ustanovením by tak i v případě, že zákon začne platit v lednu, byla účinnost snížení daně z příjmů na 15 a 23 % nebo vyšší slevy na poplatníka zpětná, a to k 1. lednu 2021 oblíbit odpovědět

Senát navrhuje, aby základní sleva na dani na poplatníka od příštího roku vzrostla z 24 840 o tři tisíce korun na 27 840 Kč a v roce 2022 o další tři tisíc korun na 30 840 korun. Obcím a krajům mají být výpadky po zrušení superhrubé mzdy kompenzovány zvýšením jejich na výnosech z daní.

Sněmovna schválila přes nesouhlas ministryně financí Aleny Schillerové návrh Piráta Mikuláše Ferjenčíka na zvýšení slevy na dani do výše průměrné měsíční mzdy za předminulý rok, což by znamenalo daňovou slevu 34 125 korun. Zemanova hrozba vetem pomohla vládě při přesvědčování Senátu, aby slevu na dani nezvyšoval tolik. Dopady balíčku v podobě, v níž prošel Sněmovnou, Schillerová vyčislila na 130 miliard.

Obcím a krajům mají být podle Senátu výpadky příjmů po zrušení superhrubé mzdy nahrazeny z 80 procent, a to zvýšením jejich výnosů z daní. V rámci rozpočtového určení daní by se měl zvýšit podíl obcí na výnosu z daní z 23,58 procenta na 25,84 procenta a podíl krajů z 8,92 procenta na 9,78 procenta.