Blatný chce pátý stupeň bez výjimek. Prodávat by se mohlo jen nutné zboží

Přestože podle Blatného se nejprve Česko mělo do nejvyššího stupně PES posunout už 25. prosince, v úterý řekl, že by přechod mohl nastat až o dva dny později. Novinářům řekl, že se kabinet rozhodne i po zhodnocení statistik, které obdrží ve středu ráno. „V případě, že by to čísla umožnila, tak bychom preferovali 27.,“ dodal.

Pokud se Česko posune do pátého stupně systému PES, chce Blatný zachovat stejný přístup k malým a velkým obchodníkům. „Můj návrh půjde tím směrem, aby se i ve velkých obchodech prodávalo jen zboží, které je nezbytně potřebné,“ řekl novinářům.

Prodej jen nezbytného zboží

Některé obchody by tak musely zavřít. Také části velkých supermarketů, kde se prodává i jiné než nezbytně nutné zboží, by se mohly uzavřít. Takový princip zvolili například na Slovensku, kde supermarkety mohou prodávat jen potraviny, drogistické zboží a potřeby pro domácí mazlíčky. Ostatní zboží musí být zakryté a zákazníci si ho nemohou koupit. Počítá se také s nedělním zákazem prodeje.



Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček ve vysílání České televize uvedl, že návrh, aby supermarkety mohly prodávat jen nezbytně nutné zboží, podpoří. „Markety by neměly prodávat žádný jiný sortiment než ten nezbytně nutný,“ uvedl. Chce tak zamezit tomu, aby například malé hračkářství nemohlo mít otevřeno, zatímco hračky v hypermarketu se prodávat mohou.

Server iDNES.cz kontaktoval oba ministry s žádostí o reakci na plánované omezení prodeje, zatím však bez odezvy.

Pokud by k omezení prodeje došlo, hypermarkety by musely jiný sortiment skrýt. „Samozřejmě tato oddělení bychom opáskovali a zákazníci by do nich neměli přístup,“ uvedl pro ČT mluvčí řetězce Tesco Václav Koukolíček.

Bez účinných opatření bude podle ministra zdravotnictví koncem roku 11 tisíc nově nakažených denně a 7 tisíc hospitalizovaných, z toho tisíc lidí na jednotkách intenzivní péče.

Pátý stupeň bez výjimek

Blatný míní, že pátý stupeň bude nutné udržovat bez výjimek. V nejvyšším stupni platí omezení setkávání se na dvě osoby, noční zákaz vycházení do páté hodiny ranní, je zavřena většina obchodů a služeb, obnovuje se distanční výuka či se zakazují kulturní akce. Zavřít by se tak měla i třeba kadeřnictví.

„Omezení mobility obyvatel plus omezení četnosti kontaktů se rovná omezení šíření nákazy,“ uvedl Blatný při úterním jednání vlády. Nelze podle něj vyloučit potřebu velmi rychlého zásahu i během Vánoc. Konečně stanovisko má ministr oznámit ve středu dopoledne.



Se žádostí menšinové vlády ANO a ČSSD o možnost prodloužení nouzového stavu o 30 dnů v úterý souhlasila Sněmovna. Pro návrh hlasovali vedle koaličních poslanců také poslanci KSČM, kteří kabinet v dolní komoře tolerují. Opoziční strany návrh nepodpořily.