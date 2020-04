Vláda se bude bavit o možném dřívějším otevření restaurací i odvodech firem

Ministr zemědělství Miroslav Toman to chce ale urychlit a premiér Andrej Babiš není proti. „Já se budu ptát, jestli opravdu musí být otevřeny restaurace v tomto termínu, jestli to nejde dříve,“ řekl v neděli v ČT Toman. A Babiš to komentoval slovy, že pokud to Toman navrhne, on to podpoří. Záležet podle něj bude na tom, zda a jaký bude odpor epidemiologů.

DALŠÍ KROK NA ZAČÁTEK

Ode dnešního dne jsou už otevřené obchody do velikosti 2500 metrů čtverečních, které nejsou ve velkých nákupních centrech, posilovny a fitness bez šaten a sprch, knihovny i zoologické zahrady bez vnitřních pavilónů.

Menšinová vláda přitom stále nemá zajištěnou podporu Sněmovny pro prodloužení nouzového stavu do 25. května, o čemž budou poslanci rozhodovat v úterý. Komunisté, kteří vládu tolerují a podporují jsou ochotni nouzový stav prodloužit ze 30. dubna jen o týden. Pokud na poslední chvíli nezmění názor, musí vláda získat podporu jiné opoziční strany, jinak všechny zákazy a nařízení padnou mnohem dřív, než ministři chtějí.



Možnost odkladu sociálních odvodů pro firmy

Vláda v pondělí projedná také návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, která přišla s tím, že firmám má být umožněn odklad čí odpuštění odvodů na sociální pojištění na 3 až 6 měsíců. Po debatě při pátečním jednání se ministři za ANO a ČSSD přikláněli k variantě, že by firmy mohly dostat tříměsíční odklad.

„Tam jsme se víceméně shodli na tom, že to bude možnost. Kdo bude chtít, tak si prodlouží platby, ale bude to úročené,“ řekl Babiš ve svém pravidelném nedělním facebookovém hlášení Čau, lidi. Ministryně financí Klára Dostálová podle premiéra v pondělí předloží návrh na podporu eseróček a debata bude podle Babiše i o tom, že je třeba speciálně ocenit zaměstnance domovů seniorů a ústavů sociálních služeb-



Podle programu zveřejněného na internetu vláda formou videokonference projedná i návrh na oddálení termínu pro podání žádostí o evropské dotace pro zemědělce o měsíc kvůli epidemii koronaviru. Žádost budou moct podat do 15. června. Ministerstvo záměr posunout termín pro žádosti o 30 miliard korun už dříve oznámilo, v pondělí má změnu nařízení schválit vláda.

Vedle agendy spojené s koronavirovou epidemií se má vláda už věnovat i jiným tématům. Vyjádří se třeba k návrhu poslanců opozičního hnutí STAN, podle kterého by registr majetkových oznámení politiků neměl být veřejně přístupný bez omezení. Povinnost podávání majetkových přiznání by se podle novely nevztahovala na neplacené radní, případně místostarosty dvou druhů menších obcí.

