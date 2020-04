Vláda žádá o nouzový stav do 25. května. Roušky máme nosit ještě dva měsíce

Vláda schválila a do Sněmovny posílá žádost o prodloužení nouzového stavu do 25. května. iDNES.cz to sdělil ministr vnitra Jan Hamáček. Členové vlády na to kývli jednomyslně. Žádost poslancům vláda pošle, protože Městský soud v Praze zrušil omezení pohybu i služeb opatřeními ministra zdravotnictví. Roušky máme nosit ještě jeden až dva měsíce.