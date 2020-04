Většina Čechů s letní dovolenou vyčkává. Pětina nepojede kvůli krizi nikam

„Pětina Čechů už teď v duchu letošní dovolenou škrtla. A kromě velké nejistoty se sezóna ponese také ve znamení šetření. Oproti loňsku si rodiny vyčlenily na dovolenou nižší rozpočet, v průměru o dva tisíce korun na člověka méně. Pandemie koronaviru se přímo dotkla 18 procent Čechů, kteří přišli o letenky či zaplacené zájezdy, a většinou stále čekají, jak se jejich žádost vyřeší,“ uvedla v tiskové zprávě výzkumná agentura Behavio.

Dovolenou si chce v létě vybrat třetina Čechů. Většina lidí se ale nerozhodla, bude to záležet na okolnostech. Se zařizováním a rezervacemi zatím otálejí, bude to záležet na okolnostech. Tři čtvrtiny Čechů mají na léto jen mlhavé nebo žádné plány. Na cestovní kanceláře se budou obracet jen málokdy.



„I v případě, že cestování do zahraničí bude možné a bez větších obtíží, většina lidí (63 procent) se chce držet v létě uvnitř státních hranic. Bojí se o zdraví, chtějí šetřit a neláká je přesun na větší vzdálenost, to vše podobnou měrou. Jeden důvod pro setrvání doma ale předčí všechny ostatní a to chuť podpořit místní podniky, kterou cítí polovina těch, kdo mají v merku tuzemskou dovolenou,“ říkají výzkumníci.



Ve výzkumu téměř nikdo neuvedl, že z představy dovolené v Čechách pociťuje vztek, znechucení nebo nudu. Téměř všichni účastníci mají dobrý pocit z toho, že dovolenou stráví v Česku. „Lidé se chtějí věnovat ve větší míře sportu, projet se na kolech, bruslích (54 procent), koupat se (72 procent), zajít na dobré jídlo (65 procent), navštívit hrady a zámky (59 procent) či wellness (23 procent),“ uvádí výzkumníci.

Největší zájem projevují Češi o místa s vlastním bazénem. Dále je pro návštěvníky v místě důležitá wifi, dostatek parkovacích míst, zastávka autobusu či vlaku a hřiště pro děti.