Nejistá sezona se blíží. Vybíráme nejvhodnější stan pro dovolenou v Česku

Jak začít s výběrem mobilního přístřešku a na co se zaměřit? Přinášíme tipy na stany určené pro běžnější využití. Rozdělili jsme je do tří skupin: na stany rekreační, rodinné a turistické. Jen okrajově se zmíníme o stanech expedičních, určených do náročných podmínek a pro delší výpravy. Prostor pro tyto aktivity je v Česku přece jen trochu omezený.