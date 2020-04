Polovina Čechů se bojí o práci, čtvrtina lidí počítá s poklesem příjmu

Exkluzivně 10:13 , aktualizováno 10:13

Česko se pomalu vrací do života. A zároveň vstupuje do další fáze koronavirové krize. Do fáze ekonomické nejistoty. Až 50 procent občanů očekává, že se zpomalení ekonomiky dotkne jejich platů. Vyplývá to z ankety serveru iDNES.cz, v níž odpovídalo přes šest a půl tisíce lidí.