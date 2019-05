Demence na zkoušku. I cesta na toaletu může být hororový zážitek

Budík ukazuje 2:59 a já potřebuji na toaletu. Když se však zvednu z postele, pruhy na stěnách ložnice se rozhýbou. Zavrávorám. Hukot v uších zesílí. Pruhy na tapetě se hýbou stále rychleji, dveře do obýváku splývají se stěnou. Snažím se k nim dojít, ale narážím do věcí. „Tak dávej pozor,“ komentuje moje manželka. Když ke dveřím dojdu, vyděsím se. Za kytkou na skříni je něčí stín.

Zrychlím a proplížím se do další místnosti. Obývák s předměty poházenými po zemi mě přímo nutí do všeho narážet. Pak konečně procházím do úzké chodby. Podlaha se však divoce hýbe a mně se opět zrychluje tep. Přidržuji se stěny a otevírám dveře. Konečně jsem v koupelně. Udělám potřebu. Světlo. U vypínače stojí manželka. Že nejsem v koupelně, ale v prádelně, zjišťuji, až když se na mě osopí.

Nový program „Virtuální realita - demence Edie“ zprostředkovává lidem život člověka s demencí. Účastník se totiž probudí v těle Edieho – šedesátníka postiženého demencí, který žije se svou manželkou. Cílem účastníka virtuální reality je dojít v noci na toaletu. Pohybuje se přitom pomocí zraku, brýle snímají pohyb jeho zorniček.

Aplikaci vyvinula asociace Dementia Australia, která na vývoji aplikace spolupracovala s australskou Deakin University. Australskou verzi pak Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR) upravila do češtiny. „Kolegové z Austrálie vedli rozhovory s pětadvaceti osobami trpícími demencí. Ptali se jich na prožitky, zkoumali je a až potom vytvořili tento produkt,“ přiblížil prezident APSS ČR JiříHorecký.

Zkušenostní výuku demence vítá i předsedkyně Alzheimer Europe Iva Holmerová. „Lidé s demencí jednají podle určité logiky, podle toho, jak se jim svět jeví. A to se samozřejmě nejlíp přiblíží zkušeností,“ vysvětlila. Hlavně pro pečující je pak podle ní taková zkušenost důležitější, než teorie.

První seminář „Virtuální realita - demence Edie“ začíná v červnu, uskuteční se v Táboře. Cena za osm lekcí bude pro jednoho účastníka okolo dvou tisíc korun.

V roce 2017 podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha žilo v Česku 61 620 lidí diagnostikovaných s Alzheimerovou chorobou, což představuje 0,6 procenta populace. Čísla jsou však pravděpodobně vyšší. Počet lidí žijící s touto nemocí přitom podle Vojtěcha stoupá, mezi lety 2015 a 2017 množství lidí s Alzheimerem vzrostlo o sedm procent. „Konzervativní odhady, které souvisí se stárnutím populace, hovoří o tom, že v roce 2030 bude více než 90 tisíc nemocných,“ dodal Vojtěch.