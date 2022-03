Balím výstroj a jedu. Zpověď českých veteránů, kteří míří bojovat za Ukrajinu

„Naprosto si uvědomujeme, že se nemusíme vrátit. Nemůžeme ale jen tak sedět a dívat se na to, jak tam vraždí civilisty. Nechci, aby jednou moje děti musely bojovat proti okupantům, proto pojedu, narukuju do cizinecké legie a postavím se zlu čelem právě teď. Nechci dětem jednou vysvětlovat, proč jsme na to všichni jen koukali a nic neudělali,“ vysvětluje Jan, sedmatřicetiletý veterán z Afghánistánu. Stejnou motivaci má i Miroslav – chce bránit Evropu pro své děti.

Potřeba jsou zkušení vojáci, kteří rozumí vojenské technice. Ukrajinci používají sovětskou techniku, kterou my umíme obsluhovat a opravit. Michal Sochor bývalý důstojník 19. motostřelecké divize Plzeň