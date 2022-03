Ukrajinci vykoupili neprůstřelné vesty. Zájem Čechů o armádní výcvik roste

„Zájem o službu v aktivní záloze a o účast na dobrovolném vojenském cvičení je nyní desetkrát větší než před 24. únorem. Návštěvnost našeho webu kariera.army.cz se zvýšila o 200 %,“ sdělila redakci iDNES.cz mluvčí armády Magdalena Dvořáková. Dle jejích slov počty zájemců od vypuknutí konfliktu minulý čtvrtek překračují stovku denně, oproti desítkám zájemců v minulosti.

Zvýšený zájem je také o vstup do armády, ten ale stoupá podle Dvořákové dlouhodobě. V aktivní záloze je nyní 3 606 vojáků, z toho 361 žen. Dobrovolné cvičení absolvovalo od roku 2016 celkem 191 osob.

Pozadu nezůstávají ale ani majitelé střelnic, kteří mimo jiné nabízejí klientům přípravu na zkoušky potřebné pro získání zbrojního průkazu. „Co patnáct minut nová objednávka! Za den mi chodí objednávky v jednotkách kusů, třeba pět, ale teď mi jich přijde třeba třicet,“ říká Martin Fišer, majitel Střelecké školy Fišer z Prahy. Říká, že stejnou situaci zažil v době, kdy začala migrační vlna do Evropy.

Fišer vysvětluje, že lidé začínají uvažovat nad možností, že ne vždy je stát dokáže ochránit. „A tak přemýšlí nad tím, jak se ochránit sami,“ dodává.

Za pravdu mu dává i majitel Shorty Tactical Václav Krátký. Vysvětluje, že lidé měli doposud pocit, že k válce nemůže dojít a nyní jsou v šoku.„Začínají se dotazovat i na to, jak by to u nás vypadalo v případě mobilizace. Jak by vypadalo povolávání a další věci,“ říká Krátký. I on pocítil zvýšený zájem o kurzy k získání zbrojního průkazu.

Podmínky pro přijetí do aktivních záloh a dobrovolných cvičení Armády ČR: věk 18 let a více

české občanství

trestní bezúhonnost

zdravotní způsobilost

splnění kvalifikačních předpokladů (alespoň výuční list)

podpis prohlášení o nepodporování extremismu. Přihlásit se je možné na webu kariera.army.cz nebo na rekrutačních místech.

Situace není jiná ani v Ostravě. „Cítíme obrovský zájem, lidé mají (kvůli dění na Ukrajině - pozn. red.) strach. Často ale zjistí, že zbraně a legislativa nejsou jednoduchá záležitost a kurz dokončí sotva polovička,“ vysvětluje majitel firmy Zbroják Ostrava Petr Rybář.

Upozorňuje, že mezi zájemci eviduje čím dál tím více žen. To potvrzuje i Krátký. „Zájem mají většinou páry nebo rodiny. Je to propojené, ve chvíli, kdy lidé s někým žijí nebo mají svazky, tak mají společný zájem se to naučit.“

Vykoupené neprůstřelné vesty a helmy

České army shopy evidují po ruské invazi na Ukrajinu masivní nárůst zájemců o vojenské pomůcky. Nejvíce podle oslovených nakupují Ukrajinci, kteří se vrací bránit svou vlast. „Zájem se výrazně zvýšil. Volají nám maminky mladých Ukrajinců, že shání pro svého syna neprůstřelnou vestu s helmou,“ sdělil redakci iDNES.cz majitel pražské sítě obchodů Roman Melíšek.

Největší zájem je podle oslovených o balistické vesty a neprůstřelné helmy. Ty jsou však beznadějně vyprodané. „Hned jak invaze vypukla, měli jsme v obchodech nájezdy Ukrajinců, kteří dostali povolávací rozkazy a všechno vykoupili,“ říká majitel společnosti General Army, která provozuje eshop, kamenné obchody na Moravě a do mnoha dalších sortiment rozváží.

„Zboží není a ani nebude. Hovoříme se zahraničními dodavateli a ti nám ho nejsou schopni dodat, protože jsou sami zavaleni objednávkami,“ dodává majitel. Vyprodané helmy, vesty či nosiče plátů hlásí i řetězec obchodů Armed, který má prodejny v šesti českých městech.

Zájem nemají jen Ukrajinci mířící na frontu, ale i Češi. V oslovených obchodech se v posledních dnech často poptává zboží, které má mířit na pomoc Ukrajině. „Zvedla se obrovská vlna solidarity a spousta Čechů pomůcky nakupuje a přímo je posílá na Ukrajinu. Nakupují se nákoleníky, taktické vesty, ale i spacáky či vojenské ponožky,“ uvedl Tomáš Hlaváček, majitel obchodu v pražských Řepích. Dle jeho slov jsou rovněž vesty a helmy vyprodané.

„Momentálně řešíme i větší zásilky na Ukrajinu typu svítilny, karimatky, spacáky, vojenské deky, dalekohledy a tak dále, které nakupují obce ze sbírek na pomoc. Takovým zájemcům se snažíme spíše pomoct, než na tom vydělat,“ potvrzuje majitel Melíšek.