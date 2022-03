KOMENTÁŘ: Sedm podmínek pro vstup do války a jakou vede Putin

Zamýšlíme-li se nad válkou z etického hlediska, obvykle rozlišujeme dvě sady kritérií umožňujících odlišit válku spravedlivou od té nespravedlivé. První z nich specifikuje podmínky vstupu do války (ius ad bellum), druhá potom podmínky vedení války (ius in bello). Mnozí mají za to, že tyto dvě sady podmínek jsou logicky nezávislé, z čehož například plyne doktrína o morální ekvivalenci kombatantů (aktivních účastníků válečného úsilí).

I kdyby Putin Ukrajinu dobyl, neudrží ji. A i kdyby ji po nějakou dobu udržel, Rusko se ocitne v naprosté izolaci a armády všude kolem něj budou posilovat.