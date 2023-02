Stínová vláda ANO okomentuje plán vlády osekat valorizaci důchodů

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Čtyři stovky měsíčně má dostat přidáno podle ministra práce a sociálních věcí Marina Jurečky každý důchodce, kromě toho penze mají vzrůst o 2,3 procenta. Tento princip nyní ministerstvo práce sepíše do návrhu, který znovu projedná vláda a pak i parlament.

Jurečka proto bude jednat se zástupci opozice, aby ve Sněmovně nižší růst penzí neblokovala. Poukázal na to, že při stanovení pravidel se nepočítalo s dvoucifernou inflací a následnými vysokými dopady na rozpočet.

Už první reakce ANO naznačují, že vláda se vstřícností opozice nemůže počítat. „Pro nás je to velmi citlivé téma. Budeme důchodce bránit, aby dostali to, co jim patří,“ řekla iDNES.cz šéfka poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová.

Argumentaci vlády, že tvůrci valorizačního schématu nepočítali s vysokou inflací, a proto je vláda povinna ho změnit v neprospěch důchodců, označila za drzost. ANO má 72 poslanců a spolu se 20 poslanci SPD možnosti brzdit přijetí zákona.

„Nemůžeme se smířit s tím, že je zablokovaná Poslanecká sněmovna,“ odvětil premiér Petr Fiala na otázku iDNES.cz, zda má vláda připravený plán B pro případ, že se poslanci opozice – tedy ANO a SPD – postaví k vládnímu návrhu negativně a budou se snažit dosáhnout toho, aby důchody vzrostly víc, než teď předpokládá vláda. Vláda je podle Fialy připravena prosadit svou vůli stůj co stůj, i kdyby se přitom měla jednat i opakovaně v noci.