Omezení valorizace penzí má být pouze jednorázové, navrhuje ministerstvo

Omezení mimořádné valorizace by mělo být jednorázové a týkat by se mělo jen chystaného červnového navýšení důchodů. Vyplývá to z návrhu důchodové novely a podkladů k ní, které na svém webu zveřejnila vláda. Na zvednutí důchodů se podle zprávy k zákonu vyčlenilo 15 miliard korun.