To víte, že jsem dvojitý, říká Havlíček. Vede stínovou vládu ANO i průmysl

„V tuto chvíli Havlíček povede stínovou vládu, Karel ještě povede průmysl a obchod. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet,“ vtipkoval první místopředseda ANO, který v čele stínové vlády vystřídal Andreje Babiše.

Má ale už i představu, kdo by mě za něj na průmyslu mohl alternovat. „A kdo by se tam mohl zaučovat,“ řekl ve čtvrtek Havlíček.

To, že je v čele stínové vlády, není podle něj trénink na to, aby vedl hnutí ANO v příštích volbách do Sněmovny jako kandidát na premiéra. „Ne, není to žádný trénink na to. To je absolutně předčasné. Teď je to čistě o tom, že jsme si rozdělili odpovědnosti, abychom všichni měli dost času se tomu věnovat,“ tvrdí Havlíček.

Babiš, který sám sebe upozadil, se bude věnovat kontaktní kampani v regionech, šéfka poslaneckého klubu Alena Schillerová vyjednávání ve Sněmovně a fungování klubu ANO a Havlíček stínové vládě, kterou teď chce opoziční hnutí rozvíjet.