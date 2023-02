Nový šéf stínové vlády Havlíček kritizuje aktivismus i falešné zelené ambice

Pozici předsedy stínové vlády ANO převzal Karel Havlíček od Andreje Babiše, který dál vede hnutí a nechal si poslanecký mandát, ale stáhne se do pozadí a chce omezit své mediální aktivity.

„Velmi často se nás tážete, jaké je ideové ukotvení hnutí ANO. A my se musíme podívat na východiska. Politické kolbiště je dnes rozděleno tak, že na jedné straně – a já tam řadím současnou pětikoalici a vládu – jsou ti, kteří vyznávají základy založené na aktivismu, založené na kolektivismu, vzývání Evropské unie, která za nás vyřeší naše problémy, a velmi často na falešné zelené ideologie. S tím, že se to vláda nebo některé zájmové skupiny snaží nazývat jako progresivismus,“ prohlásil Havlíček,.

Zásadním způsobem se podle Havlíčka zhoršilo podnikatelské prostředí. „To je to, co jsem nazýval přehnaným aktivismem a někdy falešné zelené ambice, protože klimatické balíčky, které dopadly na naše živnostníky a náš průmysl, emisní povolenky a podobně, znamenají to, že se naše firmy začínají stávat nekonkurenceschopné a to je to, co není možné strpět ani na minutu,“ říká nový předseda vlády stínové vlády ANO Karel Havlíček.

ANO se podle něj opírá o konzervativní základy založené na rodině, na tržním prostředí, na svobodě jedinců a svobodě institucí bez cenzury, a na zdravém selském rozumu.

Slibuje, že stínová vláda dostane nový náboj, rozšíří svoje aktivity a bude trvalým oponentem, kritikem vlády Petra Fialy. „Budeme rozebírat každý její krok,“ prohlásil Havlíček.

Ve čtvrtek bude mít první možnost předvést, jak přesně se změna ve stínové vládě ANO projeví. Hodinu a půl po poledni stínová vláda vystoupí po svém zasedání. Poprvé pod vedením Havlíčka.