Poslanci mají jednat o úpravě podmínek podpory uprchlíkům z Ukrajiny

Po uplynutí této doby se má zkoumat, zda má uprchlík objektivní překážky pro zapojení na trh práce (například kvůli věku, péči o malé dítě, invaliditě, studiu) a v případě, že tomu tak není, bude od začátku následujícího měsíce po uplynutí 150 dní dostávat humanitární dávku jen ve výši existenčního minima.

Upravit se má vyplácení takzvaného solidárního příspěvku na ubytování Ukrajinců s dočasnou ochranou v domácnostech a podmínky bezplatného nouzového ubytování. Novela lex Ukrajina navíc převede od dubna asistenční centra pomoci Ukrajině z krajů na ministerstvo vnitra. Uzákoní i evidenci pracovních dohod ukrajinských uprchlíků.

Končící prezident Miloš Zeman 18. ledna podepsal předchozí novelu zákona lex Ukrajina, podle které si mohou uprchlíci prodloužit dočasnou ochranu v Česku o rok do konce března 2024. Musí ale do konce letošního března vyplnit žádost na internetu a následně se pak ještě do konce září osobně dostavit na pohovor s pracovníky ministerstva vnitra.

Znovu o změnách v řízení sportovní agentury

Poslanci by měli také znovu hlasovat o novele o změnách v řízení Národní sportovní agentury. Do Sněmovny se předloha vrátila ze Senátu, který chce omezit pravomoci Národního rozhodčího soudu pro sport a zprostit obce povinnosti zpracovávat plány rozvoje sportu.

Národní sportovní agentura rozděluje sportovní dotace. Od změn v jejím řízení si předkladatelé slibují zlepšení činnosti agentury. Nově ji povede tříčlenná rada v čele s předsedou. Radní bude jmenovat a odvolávat vláda na návrh premiéra. Na činnost bude dohlížet desetičlenná dozorčí komise volená rovným dílem poslanci a senátory. Nyní řídí agenturu předseda, který sám jmenuje své dva místopředsedy.