Ohrozí automobilový průmysl, zásadně zdraží auta, odmítl Senát normu Euro 7

Senát se obává, že navržené požadavky mohou vést ke zdražení a snížení dostupnosti některých modelů vozidel a ve svém důsledku omezit příspěvek normy Euro 7 ke zlepšení ovzduší a snižování emisí ze silniční dopravy v EU, neboť vysoká pořizovací cena vozidel může odrazovat spotřebitele od nákupu nových vozidel a tím zpomalovat obnovu vozového parku.

Pro usnesení Senátu hlasovalo 59 ze 64 přítomných senátorů. Současnou podobu normy Euro 7 označilo i ministerstvo dopravy za nepřijatelnou.

„Vnímám to tak, že vláda dostává tímto od zákonodárného sboru mandát k tomu, aby vyjednávala vylepšení těch podmínek jako takových,“ řekl v Senátu ministr vnitra Vít Rakušan, který zastupoval ministra dopravy Martina Kupku. Ten se také již dříve kriticky k návrhu Euro 7 vyjádřil.

Neexistuje automobilka, která by dokázala vyrábět vozy podle Euro 7, kritizoval Čunek

Senátoři vystupovali k návrhu velmi kriticky. „Neexistuje automobilka, která by nyní dokázala vyrábět automobily podle tohoto předpisu,“ řekl senátor Jiří Čunek z KDU-ČSL. Poukázal na to, že norma stanovuje i limity emisí z brzd a pneumatik a že tyto limity budou platit i pro elektromobily.

Šéf senátního klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra upozorňoval na to, že ohroženější skupinou než výrobci automobilů jsou všichni obyvatelé EU a také životní prostředí. Připomněl zákaz prodeje aut se spalovacími motory od roku 2035, který podle něj povede k tomu, že si většina obyvatel již od roku 2025 nebude moci nové auto dovolit. Důsledkem pak bude to, že se bude prodlužovat průměrná životnost aut a budou se opravovat vozy, které by už dávno neměly jezdit.

Evropská komise odhaduje, že norma Euro 7 by měla zajistit do roku 2035 snížení emisí oxidů dusíku o 35 procent, u pevných částic pak o 13 procent. U nákladních aut a autobusů má jít o 56 procent emisí oxidů dusíku a 39 procent pevných částic. Podle automobilek to nové vozy prodraží o desítky tisíc korun.

Například menší modely Škody Auto, jako jsou Scala, Kamiq nebo Fabia, se však podle slov ředitele vnějších vztahů Škody Michala Kadery dostanou na cenovou úroveň, za kterou budou pro zákazníky neprodejné. Zatímco nyní modelová řada Škody začíná na úrovni 300 tisíc korun, tak aby byla vyrobitelná podle nových podmínek, prodražila by na 450 až 500 tisíc korun.