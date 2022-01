STALO SE DNES: Povinné očkování nebude. Anglie ruší koronavirové restrikce

Ministři zrušili povinné očkování proti covidu. „Nechceme prohlubovat příkopy ve společnosti,“ řekl premiér a předseda ODS Petr Fiala. „Splnil jsem to, co jsem slíbil,“ dodal ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09. Zásadní rozhodnutí vláda udělala právě ve chvíli, kdy rekordně sílí epidemie covidu v mutaci omikron. Již dvě dávky očkování nákaze omikronem podle Válka brání.

V Anglii skončí k datu 27. ledna většina zbývajících koronavirových omezení. Obyvatelé této části Spojeného království již nebudou muset nosit roušky či pracovat z domova, potvrdil britský premiér Boris Johnson. Vědci se podle premiéra domnívají, že vlna způsobená koronavirovou variantou omikron už dosáhla vrcholu.

Pětasedmdesátiprocentní slevy pro seniory, žáky a studenty ve veřejné hromadné dopravě se od dubna sníží. Poklesem státní dotace ze 75 procent na 50 procent ušetří státní kasa na kompenzacích dopravcům zhruba 1,9 miliardy korun. S osekáním slev seznámil ve středu vládní kabinet ministr dopravy Martin Kupka.

Výroky právníka Hradu Marka Nespaly o tom, že si psychiatrička Džamila Stehlíková dosud nevyzvedla dopis o předžalobní výzvě, nejsou pravdivé. Stehlíková to sdělila na dotaz redakce iDNES.cz. Stehlíková bude žalobě čelit, omlouvat se nehodlá. Podle svých slov se dopustila pouze malých nepřesností v jinak pravdivé diagnóze.

Už dost, už ani jednu další. Iry otřásla vražda mladé učitelky Ashling Murphyové, kterou minulý týden našli u řeky. Lidé žádají větší ochranu žen a konec rodově podmíněného násilí. Policie věří, že dopadla vraha. Podle informací listu The Times je podezřelým slovenský občan. Muže zadrželi poté, co přišel do nemocnice s ranami, které neuměl vysvětlit.