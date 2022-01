STALO SE DNES: Hygieny končí s trasováním všech. Seznam poradců Fialy je hotov

Hygieny budou kvůli očekávanému nárůstu nakažených přednostně trasovat seniory starší 65 let a děti od 6 do 18 let. Ostatním přijde výzva SMS zprávou, aby vyplnili sebetrasovací formulář. Změny v nařízeních se podle mluvčího resortu odvíjejí od diskuze s expertními skupinami. Následně je projednává vláda.

Zeman chce zahraniční politiku řešit pouze s premiérem, řekl to v rozhovoru pro Frekvenci 1. Premiér Fiala takový přístup nesdílí a sám chce své kroky v zahraniční politice koordinovat se všemi klíčovými ústavními činiteli i se státotvornou opozicí.

Na seznamu poradců premiéra Petra Fialy, který se podařilo získat iDNES.cz, figuruje nakonec více než deset jmen. Například hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská, hlavní ekonom ve společnosti BH Securities Štěpán Křeček, ekonom Daniel Münich či odborník na eGovernment a digitální transformaci Zdeněk Zajíček.

Podle náměstka ministerstva zdravotnictví pro covid je vlna omikronu na vzestupu. Pesimistické scénáře předvídají až 200 tisíc nakažených denně. I když zatím nákaza omikronem vykazuje lehčí průběh onemocnění, při vysokém počtu nakažených může stejně dojít k výraznému zatížení nemocnic, dokonce i většímu než při variantě delta, řekl Josef Pavlovic v Rádiu Impuls.

Zpěvačka Hana Horká zemřela ve věku 57 let s covidem po té, co se jím naschvál nechala nakazit, aby získala přirozenou imunitu a nemusela na očkování. Její syn si vylil zlost na osobnostech, jež jsou známy svým odmítavým postojem k vakcínám proti covidu-19. Jan Rek je nepřímo obvinil ze smrti zpěvačky folkové kapely Asonance.