Všechny nakažené už netrasujte, řeklo v tichosti ministerstvo hygienám

Změny v nařízeních se podle mluvčího resortu odvíjejí od diskuze s expertními skupinami. Následně je projednává vláda. Důvodem je očekávaný velký počet nakažených v sílící vlně epidemie způsobené variantou omikron.

„Dochází k definování prioritních skupin, které budou v případě potvrzení onemocnění covid-19 přednostně řešeny a jejich epidemiologicky významné kontakty budou dohledávány prostřednictvím telefonického hovoru v navolávacím systému,“ uvedl Jakob.

Podle Jakoba je takový postup i v souladu s doporučeními Světové zdravotnické organizace (WHO) a Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). „Epidemiologické šetření ostatních skupin bude prováděno také pomocí sebetrasovacího formuláře, k jehož vyplnění budou osoby po potvrzení onemocnění covid-19 vyzvány cestou SMS,“ dodal.

Mluvčí Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje Aleš Kotrla také zdůraznil, že se nově řídí pokyny od hlavní hygieničky Pavly Svrčinové, které platí od pondělí. „Kdy jsou prioritně prováděna epidemiologická šetření u osob ve věku 6 až 18 let, u osob starších 65 let a u pracovníků v sociálních službách,“ doplnil Kotrla.

Narozené v letech 1958 až 2003 čeká sebetrasování

Nový systém potvrdila pro iDNES.cz i mluvčí KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Lenka Šimůnková. „Co se týká prioritiního trasování malých dětí, důchodců a klientů zařízení péče, ano ty trasujeme přednostně,“ uvedla Šimůnková.

Lidé narození v letech 1958 až 2003, tedy mezi 19 a 64 lety věku, se v případě nákazy či kontaktu s pozitivním budou muset sebetrasovat. Doposud mohli také čekat na hovor od krajských hygienických stanic. Ten už ale od pondělí zřejmě nepřijde.

Vedoucí Laboratoře experimentální medicíny na Univerzitě Palackého Marián Hajdúch už v minulém týdnu upozornil na to, že infikovaní v karanténě se nebudou hlásit do databází.

„Jejich kontakty nebudeme trasovat, ztratíme přehled o šíření rizikových variant – nebudou se sekvenovat. Upozorňuji na obrovský počet zdravých lidí, kteří skončí v karanténě díky falešné pozitivitě antigenních testů. To vše zaplatíme my, firmy a stát,“ varoval Hajdúch s tím, že vhodná doba karantény by dle jeho slov byla sedm dnů u očkovaných a deset dnů u neočkovaných.



„Pokud se bude ukončovat laickým antigenním samotestem určeným primárně k diagnostice symptomatických pacientů a s nejasnou citlivostí na omikron, tak epidemii jen přiložíme pod kotel,“ varoval Hajdúch, který je členem Národního institutu pro zvládání pandemie (NIZP), který ustanovil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.