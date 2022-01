Konec karantény antigenním testem? Bez trasování kontaktů, varuje Hajdúch

Vedoucí Laboratoře experimentální medicíny na Univerzitě Palackého Marián Hajdúch v pondělí ráno na Twitteru upozornil na to, že maximum virové nálože osob infikovaných omikronem je tři až šest dnů po diagnóze nemoci.

„To je zrovna v době kdy má u nás skončit pětidenní karanténa u Ag+ jedinců. Moc se to neliší od jiných variant viru,“ upozornil Hajdúch, který je členem Národního institutu pro zvládání pandemie (NIZP), který ustanovil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Imunolog Zdeněk Hel mu však oponoval tím, že karanténa je v pořádku, pokud je zakončena testem. „Pokud se virus neobjeví za pět dnů, v systému není. Problém je s pětidenní izolací. Ta je v rozporu s daty a je odůvodnitelná jen z důvodů politických / public health policy: zamezit zhroucení kritických systémů,“ reagoval na jeho slova Hel.

Hajdúch s jeho slovy souhlasil s tím, že pětidenní karanténa je v pořádku, pokud je ukončená testem k tomu určeným, tedy PCR. „Pokud se bude ukončovat laickým Ag samotestem určeným primárně k diagnostice symptomatických pacientů a s nejasnou citlivostí na omikron, tak epidemii jen přiložíme pod kotel,“ varoval.

Bez přehledu o rizikových variantách

Základním problémem podle něj ovšem je, že již na začátku se antigenní pozitivní jedinci nebudou ověřovat PCR testem, přestože k tomu existuje dostatečná stávající kapacita. „Vlastně ani nebudeme pořádně vědět zda jde o karanténu nebo izolaci. Tím oslepíme sami sebe,“ doplnil Hajdúch.

Další problém podle ně je, že infikovaní v karanténě se nebudou hlásit do databází. „Jejich kontakty nebudeme trasovat, ztratíme přehled o šíření rizikových variant – nebudou se sekvenovat. Upozorňuji na obrovský počet zdravých lidí, kteří skončí v karanténě díky falešné pozitivitě Ag testů. To vše zaplatíme my, firmy a stát,“ dodal Hajdúch s tím, že vhodná doba karantény by dle jeho slov byla sedm dnů u očkovaných a deset dnů u neočkovaných.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek v minulém týdnu na brífinku také uvedl, že chystá pracovní karanténu. Zaměstnanci z vybraných oblastí, kterým vyjde pozitivní antigenní test, budou moci za určitých podmínek dál pracovat.

MF DNES získala seznam navrhovaných profesí, jichž by se týkala takzvaná pracovní karanténa. Ministerstvo vnitra vyzdvihuje nutnost zachovat infrastrukturu nezbytnou pro chod krajů. Do práce kromě zdravotníků či sociálních pracovníků by měli docházet také třeba bankéři či zaměstnanci v pohřebnictví.