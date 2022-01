Zeman chce o zahraniční politice mluvit jen s premiérem. Fiala se ohradil

„V nové situaci úplně stačí, jestliže se o zahraniční politice budu bavit pouze s premiérem. Moje výhrady k ministru zahraničí zazněly a nechci je opakovat. Pokud jde o další potenciální účastníky takové porady, tak předseda Senátu bohužel má u mě, jak to říci, vroubek, to by bylo slabé slovo, své vystupování v době mé nemoci, které považuji za hyenismus, Vy asi víte, o co se jedná. A setkat se s paní Pekarovou a bavit se s ní o zahraniční politice, když tomu vůbec nerozumí, také pokládám za poněkud ztrátu času,“ řekl Zeman v neděli v rozhovoru pro Frekvenci 1.

Premiér Fiala to nepovažuje za správný přístup. „Já osobně jako předseda vlády, jenž zodpovídá za zahraniční politiku, budu naše kroky koordinovat se všemi klíčovými ústavními činiteli. A ty zásadní i s konstruktivní opozicí,“ reagoval v pondělí ve vyjádření pro Českou televizi.

Zeman nejprve odmítal jmenovat ministrem zahraničí Lipavského a zdůvodňoval to jeho nízkou kvalifikací či distancovaným postojem k visegrádské spolupráci a Izraeli, nakonec ho ale přesvědčil a prezident jmenoval i kandidáta Pirátů do křesla šéfa české diplomacie. Při jmenování vlády ale kancléř Mynář upozornil na vzdělání Lipavského. „Magistr, pardon, bakalář Jan Lipavský,“ řekl Mynář.

Vystrčil si to u hlavy státu „polepil“, protože horní komora parlamentu zvažovala odebrání pravomocí Zemanovi ve chvíli, kdy byla krajně nejistá prognóza jeho zdravotního stavu a Zeman ležel v Ústřední vojenské nemocnici. Kromě toho jel Vystrčil na Tchaj-wan, čímž ho k nelibosti českého prezidenta podpořil v jeho sporu s Čínou.

A šéfka Sněmovny Markéta Pekarová Adamová se přesně před týdnem opřela do maďarského premiéra Viktora Orbána. „Viktor Orbán dnes de facto podpořil střelbu do občanů Kazachstánu a příjezd ruské armády. Maďarsko se nerovná Viktor Orbán, žije tam mnoho občanů, kteří s podobnými výroky mají problém a ty podporuji a vždy podporovat budu,“ napsala na Twitteru šéfka TOP 09.