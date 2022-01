Zažaluje Zeman svého mluvčího za klobásu a knedlíky? ptá se Stehlíková

Zeman by měl žalovat i mluvčího Ovčáčka za výroky o vinné klobáse a meruňkových knedlících, reagovala psychiatrička.

Hrad poslal Stehlíkové předžalobní výzvu, v níž ji žádá o omluvu za výrok „lze předpokládat, že prezident Miloš Zeman byl hospitalizován kvůli metabolickému rozvratu v rámci alkoholické jaterní cirhózy.“ Podle právníka Hradu Marka Nespala si ale Stehlíková nevyzvedává poštu. Proti tomu se Stehlíková ohradila.

„Není to pravda. V žádném případě by mě pan právník neměl osočovat tím způsobem, že ještě k tomu podotýká, že to ukazuje můj vztah k právnímu řádu. Odmítám to a dál se o tom nebudu bavit,“ sdělila Stehlíková pro iDNES.cz. V pořadu Benešovský Impuls Stehlíková řekla, že si výzvu vyzvedla prostřednictvím datové banky.

Stehlíková si stojí za svým, a omlouvat se nehodlá. Prezidenta podle psychiatričky vyléčil zázrak. „Jméno toho zázraku je abstinence. Domnívám se, že hospitalizace, péče a důsledná abstinence nejen zachránily panu prezidentovi život, ale také ukazují, jak byla většina jeho potíží spojená s alkoholem,“ řekla Stehlíková v Rádiu Impuls.

„Miloš Zeman mě žaluje za drobné nepřesnosti v jinak správných diagnózách. Nemoc na důstojnosti neubírá; zveřejnění pravdy o zdraví prezidenta bylo v zájmu zdraví samotného prezidenta a také ve veřejném zájmu. Bude Zeman žalovat Ovčáčka za vinnou klobásu a meruňkové knedlíky?“ vyjádřila se na Twitteru.

Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček výrok o vinné klobáse a meruňkových knedlících řekl 12. října v situaci, kdy prezident ležel na jednotce ARO, kde bývají pacienti v kritickém stavu. Ústřední vojenská nemocnice se následně od výroku Ovčáčka nepřímo distancovala.

„ÚVN nese zodpovědnost za svá vyjádření. Nemůže však nést zodpovědnost za vyjádření jiných subjektů ať již do médií, nebo na sociálních sítích,“ napsala mluvčí nemocnice Jitka Zinke.

Také informovala, že prezident měl naordinovanou stravu, která korespondovala s jeho zdravotním stavem. „Léčebný program každého pacienta, jehož součástí je také určení medikace i dietního režimu, sestavují specialisté v oboru a vždy odpovídá adekvátním zdravotním problémům, diagnóze i zdravotnímu stavu pacienta,“ uvedla v říjnu Zinke.

I prezidentovi České lékařské komory Milanu Kubkovi se slova o klobáse a knedlících nezdála reálná. Připustil, že nemusí jít o nejvhodnější formu oběda. „Nejsem hepatolog, ale spíš bych to viděl na dietnější stravu,“ řekl tehdy Kubek.

Předžalobní výzva po Stehlíkové žádá omluvu, další podrobnosti však právník může sdělit až s ohledem na vyjádření protistrany.

„Já se nemohu omlouvat za pravdivý výrok. Ve vší úctě k panu prezidentovi a k jeho majestátu, na standartě stojí, že pravda vítězí. Můj výrok byl pravdivý. Myslím si, že byl pro pana prezidenta zdraví, možná život zachraňující,“ vyjádřila se v rozhovoru pro Rádio Impuls.