STALO SE DNES: STAN vrátí miliony. Microsoft koupil provozovatele Warcraftu

Vládní hnutí STAN rozhodlo, že vrátí veškeré finanční dary, které dostalo od firem po volbách. Jde celkem o 3,42 milionu korun. Do budoucna bude hnutí přijímat jen dary od fyzických osob a to až do zpřísnění zákona o politických stranách a jejich financování. Na podivné platby přicházející na transparentní účet hnutí STAN upozornila v půlce prosince MF DNES.

Společnost Microsoft se rozhodla koupit za téměř 70 miliard dolarů (zhruba 1,5 bilionu korun) vydavatelství Activision Blizzard. Dlouhodobé problémy vydavatelství tak vyústily v nečekaný krok, který šokoval celý herní průmysl. Šestá největší videoherní společnost světa provozuje hry Warcraft, Call of Duty nebo mobilní Candy Crush.

Státní zástupce podmíněně zastavil stíhání bývalého policejního náměstka středočeského policejního ředitele Jana Krejčího za jízdu pod vlivem alkoholu. Funkcionář jel loni v dubnu z oslavy a při kontrole nadýchal 2,39 promile.

Ministra dopravy Martin Kupka počítá se snížením současné slevy 75 procent z jízdného pro studenty a seniory. Ve středu vládě představí návrhy na na úpravu státních slev v dopravě. Na sociálních sítích nepřímo potvrdil, že studenti a senioři by mohli mít padesáti procentní slevu. Naopak nově by nárok na slevu mohli mít také handicapovaní cestující bez průkazu ZTP.

Norský soud se zabývá žádostí o podmíněné propuštění teroristy Anderse Behringa Breivika, který při atentátech v roce 2011 zabil 77 lidí. Breivik tvrdí, že po deseti letech strávených za mřížemi už není nebezpečný pro společnost.