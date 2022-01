Školáci a senioři si připlatí za dopravu, od dubna budou mít slevu 50 procent

Přestože studenti a senioři budou muset při cestování sáhnout hlouběji do kapsy, dopravní resort nepředpokládá, že by měl nastat exodus těchto citlivých skupin z autobusové a železniční dopravy. „Poloviční sleva jízdného je stále pro využívání veřejné dopravy atraktivní a zároveň znamená nezanedbatelnou úsporu ve státním rozpočtu. Je to odpovědná sleva, která šetří finanční prostředky, je sociálně citlivá, neodvádí cestující z dopravy a bere dopravcům motivaci k nekalým praktikám,“ uvedl Kupka.

Celkový účet za slevy od roku 2018 přesáhl čtrnáct miliard korun, jen v posledním roce 2021 vyplatilo ministerstvo dopravců dopravcům přes tři miliardy korun. To je kvůli koronavirovému omezení cestování výrazně méně, než kolik stát z veřejných peněz vyplácel v předkrizových letech. V roce 2019 šlo o částku 5,8 miliardy korun.

A právě k této výši by se podle propočtů ministerstva dopravy náklady na slevy vyšplhaly i letos, pokud by s variantou omikron pandemie odezněla a dopravní resort výši slev nijak neupravil. Při pokračování restriktivních omezení a nižší míře cestování v hromadných dopravních prostředcích pak úřad počítá s útratou bezmála tří a půl miliardy korun.

Po ořezání slev tak ministerstvo dopravy předpokládá, že slevy v dopravě státní rozpočet vyjdou na 3,9 miliardy ročně. Spočítanou má i variantu, kdy by stát na jízdné seniorům, žákům a studentům přispíval pouze čtvrtinovou částkou. Tehdy by se náklady snížily jen zhruba na dvě miliardy korun ročně, zásadně by se ale už omezil pozitivní dopad slev.

Ten spočívá v budování návyku na cestování ekologickou veřejnou dopravou u mladých lidí a zároveň umožnění mobility u nízkopříjmových skupin seniorů. Zatímco u zrušení nebo osekání slev na minimum by takový scénář podle oslovených dopravců byl reálný, u čtvrtinového ponížení by se toto stát nemělo.

„Svět jde cestou zlevňování veřejné dopravy a zdražování dopravy individuální, což reprezentuje třeba zavedení takzvaného Klima ticketu v Rakousku. Ten umožňuje využívat kompletní veřejnou dopravu za tři eura denně,“ uvedl majitel společnosti RegioJet Radim Jančura. Pokud by Česko slevy zcela zrušilo, šlo by opačným směrem. Nicméně snížením slev ze 75 procent na polovinu podle něj cestující z řad studentů od cestování veřejnou dopravou neodradí. Jde přitom o ty skupiny cestujících, které jezdí vlaky a autobusy nejčastěji, zatímco ekonomicky produktivní část společnosti daleko masivněji využívá individuální automobilovou dopravu, dodal Jančura.

Vůbec největšími příjemci cestovatelských dotací byly v posledním roce mezi cestujícími žáci a studenti. Na zlevněné jízdenky obou těchto skupin stát doplácel 1,1 respektive 1,2 miliardy korun. Za jízdenky seniorů tedy osob starších 65 let pak necelých 656 milionů korun. Úhrady za zbylé skupiny, jako děti do šesti let, držitelé průkazů ZPP a jejich průvodci, byly o řád nižší.

Tyto skupiny by se pak od dubna měly rozšířit. Plán ministerstva dopravy totiž počítá s tím, že nově by nárok mohly mít osoby s invaliditou III. stupně. V současnosti mají nárok na slevy jen zvláště tělesně postižení držitelé dokladu ZTP a ZTP-P. „Průkaz nesouvisí se stupněm přiznané invalidity, obecně bývá uváděno, že zatímco invalidita je přiznávána na základě omezení v oblasti uplatnění na trhu práce, průkaz ZTP popř. ZTP-P je vydáván na základě tělesného nebo smyslového postižení, které bezprostředně ovlivňuje pohyb nebo orientaci osoby v prostoru, uvedlo ministerstvo.