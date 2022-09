STALO SE DNES: Okupanti uspořádají referendum, pandemický zákon platí

Části Chersonské a Záporožské oblasti na jihu Ukrajiny, které jsou pod ruskou kontrolou, uspořádají od 23. do 27. září referendum o připojení k Rusku. Stejný krok schválilo i vedení samozvané Luhanské lidové republiky a Doněcké lidové republiky. Ukrajina v reakci uvedla, že zfalšovaná referenda nic nezmění a že bude pokračovat v osvobozování okupovaných regionů.

Ústavní soud zamítl návrh poslanců opozičních hnutí ANO a SPD na zrušení části pandemického zákona. Jeho novela rozšířila a upřesnila některé nástroje v boji proti šíření koronaviru. Opozice kritizovala v prvé řadě proceduru přijetí zákona, ale také některé konkrétní body novely. Soud se problematikou zabýval zhruba půl roku, proti jeho rozhodnutí se nelze odvolat.

Americký exprezident Donald Trump si smlsl na svém nástupci Joeu Bidenovi. Ten na pondělním pohřbu britské královny Alžběty II. seděl za polským prezidentem Andrzejem Dudou a před českým premiérem Petrem Fialou. A Trump se chvástá, že kdyby byl šéfem Bílého domu on, rozhodně by dostal lepší místo než někde u zástupců „zemí třetího světa“.

Firma Goodyear & Rubber musí českému vynálezci Františku Hrabalovi zaplatit 65 milionů dolarů (asi 1,6 miliardy korun). Firma si podle amerického soudu přivlastnila jeho nápady ohledně samonafukovacích pneumatik.

Ministerstvo spravedlnosti připravilo novou tabulku s přehledem výživného. Podle počtu a věku vyživovaných by částka na dítě mohla činit osm až 20 procent čistého příjmu rodiče. Při stanovení alimentů by se měl zohlednit i rozsah péče či kontaktů s potomkem a také to, aby rodiči po odečtení výživného určitá částka zůstala.