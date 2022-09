Já bych dostal lepší místo, vysmál se Trump Bidenovi po pohřbu královny

Úmrtí královny Alžběty II. Sledovat další díly na iDNES.tv

„Tak toto se Americe stalo za pouhé krátké dva roky. Nemá (u ostatních) žádnou úctu. Ale pro našeho prezidenta to nicméně byla příležitost poznat vůdce některých zemí třetího světa. V realitách i v politice stejně jako v životě platí: Místo je nade vše,“ napsal Trump na své platformě Truth Social.

Exprezident, který do Londýna na pohřeb pozván nebyl, královnu po její smrti označil za „pozoruhodnou ženu“. Prohlásil také, že mezi sebou při svých setkáních mívali „automatickou chemii“. A je přesvědčený, že kdyby byl v úřadu on, nic podobného by se nestalo a americký prezident by seděl vpředu.

Zcela jistě se však mýlí. Podle protokolu totiž přední místa dostali členové ostatních evropských monarchií. Třeba současný španělský panovník Felipe VI. a královna Letizia, kteří seděli hned vedle své rodiny, bývalého krále Juana Carlose I. a jeho manželky Sofie. Na pohřeb přijeli také králové a královny z Belgie, Dánska či Nizozemska.

Protokol dále ustanovil, že za šlechtou seděli představitelé zemí Commonwealthu. Kanadský premiér Justin Trudeau tak byl o devět řad před Bidenem. Vedle první dámy Jill Bidenové usedl švýcarský prezident Ignazio Cassis a ve stejné řadě byl mimo jiné i čínský viceprezident Wang Čchi-šan.

Na tom, proč americký prezident dostal místo až ve čtrnácté řadě – sedmé řadě od konce – právě mezi zástupci Polska a Česka, se zahraniční média neshodnou. Připomínají, že si Biden na rozdíl od většiny pozvaných hostů vymohl, aby na pohřeb mohl přijet vlastním obrněným vozem přezdívaným Zvíře. Nemusel tak jet autobusem spolu s ostatními.

Kvůli tomu se však zasekl v dopravní zácpě a na pohřeb přijel se zpožděním. Podle harmonogramu se zahraniční státníci měli ke svým židlím dostavit mezi 9:35 a 9:55 tamního času. Biden však dorazil až kolem 10:05 (11:05 SELČ), píše časopis Time. Pohřeb pak začínal v poledne středoevropského letního času.

Některá média míní, že právě toto zpoždění může hrát roli v zasedacím pořádku. Ten byl však zřejmě stanoven předem, a tak není jasné, jak blízko má teorie blízko k pravdě. Podle listu The Guardian dostali Bidenovi místo za Dudou proto, že se „odhlásili“ ze společné cesty autobusem.

Tak jako tak si američtí opozdilci museli počkat, až do Westminsterského opatství vkročí procesí s křížem, jak bylo na programu. Obvykle na amerického prezidenta čekají ostatní, ale zde měl smůlu. „Trapnou chvíli“ tak vyplnil small talkem, dodává britský deník.

Bidenova administrativa se nicméně záměrně snažila, aby šéf Bílého domu nijak nezastínil samotný pohřeb a nepřitáhl pozornost na sebe. Podle CNN si s sebou vzal menší tým než obvykle, v Londýně si nedomluvil schůzku s britskou premiérkou Liz Trussovou a všechny své kroky konzultoval s Buckinghamským palácem.

Pohřbu britské královny se zúčastnilo na pět set státníků a monarchů z celého světa. O několik řad před Bidenem seděl i francouzský prezident Emmanuel Macron. Ten na sebe zase strhl pozornost tím, že se ještě před obřadem ve Westminsteru procházel Londýnem v teniskách. Francouzští opoziční politici se za to Britům omluvili. Co ovšem nedodali, je, že na samotném pohřbu byl Macron i jeho žena Briggitte ve formálním oděvu i obutí.

U některých státníků pak nebylo do poslední chvíle jasné, zda se na nejsledovanější události posledních dekád vůbec ukážou. Například saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán, který je dodnes podezřelý z podílu na vraždě novináře Džamála Chášukdžího, nakonec nepřijel.

Stejně tak zůstal doma turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Vadilo mu, že se mu nedostane stejně speciálního zacházení jako Bidenovi. Na rozdíl od něj by totiž Erdogan na pohřeb musel jet autobusem.

Pohřeb nicméně přinesl i několik dalších perliček. Například v případě slovenské prezidentky Zuzany Čaputové se agentura Profimedia spletla při popisování forografie a funkci hlavy státu přisoudila partnerovi Čaputové Juraji Rizmanovi. Prezidentka vzala přešlap s nadhledem a Rizmanovi pogratulovala. „Je to nelehká úloha pro ženu, natož pro muže,“ dodala.

Zuzana Čaputová Gratulujem Jurajovi! Je to neľahká funkcia pre ženu, nie to ešte pre muža. :) 607 607

V Austrálii zase nepoznali novou britskou premiérku Liz Trussovou. Když nástupkyně Borise Johnsona vystoupila z auta a zamířila do chrámu svatého Petra ve Westminsterském opatství, moderátoři jedné z televizí Peter Overton a Tracy Grimshawová se neuměli shodnout, kdo to je.

Nejdřív usoudili, že jde nejspíš o méně důležitého člena britské královské rodiny. Pak se omluvili, že nedokážou rozeznat všechny hosty. Až když do sluchátka dostali správnou informaci, předali ji i divákům.

Shahryar Sultan @Shahryar_Sultan Australian presenters Peter Overton and Tracy Grimshaw unable to identify UK PM Liz Truss. https://t.co/uG0eQPqBqN oblíbit odpovědět

A „na oplátku“ zase v britské BBC nedokázali identifikovat nového australského premiéra Anthonyho Albanese. Politik se předsedou vlády stal letos v květnu a podle listu The Telegraph je známý tím, že by nejradši odhodil vazby na monarchii a z Austrálie udělal republiku.