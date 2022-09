Český vynálezce samodofukovací pneumatiky vysoudil 1,6 miliardy

Spor se týkal Hrabalových nápadů ohledně samonafukovacích pneumatik, uvedl specializovaný server Law360, který se věnuje obchodním sporům.

„Firma si podle soudu přivlastnila pět obchodních tajemství vynálezce a jeho společnosti Coda Development,“ sdělil jednatel společnosti Jan Martínek.

Porota rozhodla, že společnost Goodyear jednala se zlým úmyslem.

Goodyear ohlásil pneumatiky s technologií Air Maintenance Control (AMT) v roce 2011. Tato technologie má zajistit automatické huštění kol, takže řidič už se nemusí starat o kontrolu tlaku v pneumatikách a jejich správné huštění. V každé pneumatice AMT má být integrována miniaturní pumpa, která bude uvnitř gumy udržovat předem zvolený tlak. K dofukování tak nejsou zapotřebí kompresory.

Jenže to už několik let na velmi poodbném principu pracovala česká firma Coda Development pod názvem Self Inflating Tire. Podle tehdejšího vyjádření šéfa firmy a vynálezce Františka Hrabala vyvíjel Goodyear svůj systém sám, Coda koncernu žádnou licenci neposkytla.

Self Inflating Tire je pneumatika, která se za jízdy automaticky sama dofukuje na přednastavený tlak. Využívá k tomu principu peristaltické pumpy.

Goodyear i Coda viděly v systému automatického dofukování pneumatiky na zvolený tlak prakticky stejné výhody. Řidičům tak odpadá nepříliš oblíbená a často zanedbávaná činnost, systém udržování optimálního tlaku přinese zlepšení bezpečnosti provozu, uspoří palivo a sníží opotřebení pneumatik.

Český vynálezce postavil a ve fázi prototypu úspěšně otestoval speciální konstrukci pneumatiky, která se za jízdy sama dofukuje, v roce 2008. O Hrabalově vynálezu tehdy informoval iDNES.cz mezi prvními.

Samodohušťování pneumatik zvyšuje bezpečnost provozu, jelikož podhuštěná pneumatika je náchylnější k defektům.

„Celý samodohušťovací systém je natolik jednoduchý, že by neměl nijak výrazně zvednout výrobní cenu pneumatiky. A ani neklade žádné speciální nároky na technologii výroby,“ uváděl tvůrce v roce 2008, kdy se svým vynálezem pochlubil. Od té doby vzniklo několik prototypů, které se však nedostaly do fáze sériové výroby.