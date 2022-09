STALO SE DNES: Odvolil Zeman i Fiala, Íránem se šíří masivní vlna protestů

V první den obecních a senátních voleb přišel vhodit obálku do volební urny i prezident Zeman, který svůj hlas odevzdal v tamní Základní škole Charlotty Garrigue Masarykové. Zeman v souvislosti s tím prohlásil, že by „voliči měli k volbám přijít, aby jejich obce neřídili pitomci.“ Po půl třetí odpoledne vhodil obálku do volební urny také předseda ODS Petr Fiala, premiér volil v Brně.

Masivní demonstrace v Íránu, započaté smrtí Mahsá Amíníové, nemají žádného vůdce, uvedl v rozhovoru pro iDNES.cz expert na íránskou politiku Josef Kraus. Pokud se navíc masově nezapojí i střední třída, k větším změnám zřejmě nepovedou a režim maximálně potrestá mravnostní policii. „Střední třída je vždy docela důležitým hybatelem jakýchkoliv společenských nebo politických změn,“ říká Kraus.

Spojené státy uvedly, že už několik měsíců varují ruské představitele před důsledky při použití jaderných zbraní. Využívají k tomu soukromé komunikační kanály. Ruský prezident Vladimir Putin navíc prohlásil, že nežertuje ohledně obrany celistvosti ruského území použitím všech prostředků, které má Rusko k dispozici.

Rus Jegor Komarov, obviněný z vraždy a kanibalismu, dostane po válce na Ukrajině milost. Komarovi byla nabídnuta přímo Vladimirem Putinem, a to pod podmínkou, že na frontě vydrží šest měsíců. Komarov se tak připojil k nechvalně proslulé žoldnéřské Vagnerově skupině. Ruského delikventa loni zatkli a odsoudili poté, co mu z vozidla vypadlo pobodané a bezhlavé tělo oběti.

Spisovatelka Kateřina Janouchová, známá pro své kritické postoje vůči přistěhovalcům a islámu, byla ve Švédsku odsouzena za pomluvu. Žáci hráli představení o světových náboženstvích, když údajně nastal problém. Janouchová se podle vlastních slov rozhodla tohoto případu ujmout jako novinářka. Soud v Uppsale se ovšem přiklonil na stranu pedagožky. Spisovatelka má poškozené učitelce zaplatit odškodné ve výši 50 tisíc švédských korun.