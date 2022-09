Použití atomovek bude mít důsledky. USA varují Rusy neveřejně už měsíce

Spojené státy už několik měsíců varují soukromými komunikačními kanály ruské představitele před vážnými důsledky případného použití ruských jaderných zbraní. Napsal to deník The Washington Post (WP), podle nějž tyto vzkazy zdůrazňují to, co prezident Joe Biden a jeho poradci říkají veřejně.