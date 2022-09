STALO SE DNES: Putin vyhlásil mobilizaci, Česko hlásí první úmrtí s opičími neštovicemi

Ruský prezident Vladimir Putin v projevu k národu vyhlásil částečnou mobilizaci. Začne platit okamžitě a bude se týkat 300 tisíc rezervistů. Důvodem je podle něho obrana před Západem. Je to první mobilizace v Rusku od druhé světové války. Putin podpořil také referenda o připojení k Rusku v separatistických regionech na Ukrajině.

První český pacient zemřel s opičími neštovicemi, a to po několikatýdenní hospitalizaci na pokročilé HIV. Měl i další nemoci včetně zápalu plic. Nakazil se zřejmě ve Velké Británii, sdělil iDNES.cz a MF DNES předseda Společnosti infekčního lékařství Pavel Dlouhý.

Čínské ministerstvo zahraničí vyzvalo všechny strany k dialogu v reakci na slova ruského prezidenta Vladimira Putina o jaderném vydírání Ruska Západem. Všechny strany by se měly pokusit najít řešení na bezpečnostní obavy protistrany, uvedl mluvčí ministerstva Wang Wen-pin. Podle západních států je ruská mobilizace znakem slabosti a přiznáním neúspěchu.

Generál Petr Pavel odmítl názor expremiéra Andreje Babiše, že by se měl vzdát kandidatury na prezidenta, pokud se k ní nakonec nerozhodne ani šéf ANO. Kromě bývalých ministrů Aleny Schillerové a Karla Havlíčka by do boje o úřad hlavy státu mohl za hnutí jít také exšéf Sněmovny Radek Vondráček.

Protiváleční aktivisté svolávají v Rusku k celonárodnímu protestu proti částečné mobilizaci, kterou vyhlásil prezident Vladimir Putin. Rozhodnutí vyvolalo mezi obyvateli viditelný šok. Policie rozhání protestní akce v Jekatěrinburgu, Tomsku či Irkutsku. Zadržela již několik desítek lidí. Největší protesty se očekávají ve středu večer ve městech v evropské části Ruska.