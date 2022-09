Putin obvinil Západ z jaderného vydírání. Musíme jednat, apeluje Čína

Putin v televizním projevu oznámil částečnou mobilizaci a obvinil Západ z „jaderného vydírání“. Rusko má ale podle něj dostatek zbraní na odpovídající reakci a nebojí se je použít. Oznámil také navýšení prostředků pro ruský zbrojní průmysl.

Čínská pozice k dění na Ukrajině je „konsistentní a jasná“, uvedl podle Reuters mluvčí ministerstva.

Čína si ohledně více než půl roku trvající ruské invaze na Ukrajinu zachovává neutralitu. Pozornost ale vyvolala nedávná vyjádření po schůzce čínského prezidenta Si Ťin-pchinga s Putinem na summitu zemí Šanghajské organizace pro spolupráci v Samarkandu.

Ruský prezident tehdy řekl, že „chápe obavy“ Číny kolem konfliktu na Ukrajině a slíbil, že Moskva udělá vše pro to, aby skončil co nejdřív.

USA: Mobilizace je znakem slabosti

Ruská mobilizace vyvolala v zahraničí rychlé reakce. Podle americké velvyslankyně na Ukrajině Bridget Brinkové je znakem slabosti Ruska.

„Pseudoreferenda a mobilizace jsou známkou slabosti, ruského selhání. Spojené státy nikdy neuznají ruské nároky na údajně anektované ukrajinské území a budou Ukrajinu podporovat tak dlouho, jak to bude nutné,“ napsala Brinková na Twitteru v angličtině i v ukrajinštině.

Podle slovenské vlády Putin eskaluje situaci a vytváří podmínky pro vydírání Západu jaderným útokem.

„Snahu Ruska anektovat další území dokazuje i úsilí zorganizovat referenda na okupovaných ukrajinských územích. Tento postup je porušením mezinárodního práva i ukrajinské ústavy a cynickým krokem právě na Mezinárodní den míru,“ napsal úřad slovenské vlády.

Podle slovenského ministerstva obrany výsledky referend v okupovaných oblastech Ukrajiny využije Kreml k legalizaci anexe a změně hranic Ruska. „Nové ‚ruské‘ území bude následně bránit ‚vší dostupnou sílou‘. Západní podpora ukrajinské ofenzivy na tomto novém ruském území bude ‚útokem na Rusko‘. Putin si tak vytváří podmínky pro vydírání Západu jaderným útorem,“ uvedl úřad.

Dodal, že nejde o převratný vývoj, podobný scénář podle něj Putin ohlásil už v únorovém projevu, kdy Rusko vojensky zaútočilo na Ukrajinu.

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Panika a posílání lidí na smrt, zní z Evropy

Britský ministr obrany ben Wallace uvedl, že Putin vyhlášením částečné mobilizace přiznává neúspěch invaze. „Putin a jeho ministr obrany poslali desetitisíce vlastních občanů na smrt, špatně vyzbrojené a špatně vedené,“ uvedl Wallace. Podle něj Putin porušením slibů, že nebude mobilizovat a že nebude anektovat další části Ukrajiny přiznal, že „jeho invaze selhává“.

„Žádné množství hrozeb a propagandy nemůže zakrýt skutečnost, že Ukrajina v této válce vítězí, mezinárodní společenství je sjednocené a Rusko se stává globálním vyvrhelem,“ dodal Wallace.

Nizozemský premiér Mark Rutte prohlásil, že příkaz k mobilizaci je znamením paniky v Kremlu a neměl by být brán jako přímá pohrůžka plnohodnotnou válkou proti Západu. Mobilizace a vyhlašování referend, to vše jsou známky paniky, řekl Rutte podle agentury Reuters.

„Jeho (Putinovy) řeči o jaderných zbraní jsou něčím, co jsme mnohokrát slyšeli už dříve a nechává nás to chladnými,“ řekl šéf nizozemské vlády veřejnoprávní stanici NOS. „Všechno je to součástí rétoriky, kterou známe. Radil bych zůstat v klidu,“ dodal.

Německý vicekancléř a minstr hospodářství Robert Habeck prohlásil, že mobilizace je dalším špatným krokem ze strany Ruska a německá vláda se poradí, jak na něj reagovat.