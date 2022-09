V Rusku svolávají protest proti mobilizaci, válka vstoupila do domácností

„Tisíce ruských mužů, našich otců, bratrů a manželů budou vrženi do válečného mlýnku na maso. Za co budou umírat? Proč budou matky a děti prolévat slzy?“ uvedlo v prohlášení hnutí Vesna, které vyzvalo Rusy, aby ve středu v 19 hodin vyšli do center svých měst. Rusko má několik časových pásem, například v Moskvě je o hodinu více než v Praze.

„Nyní válka přijde do každého domu a každé rodiny,“ varuje dále uskupení, které je protiválečným sdružením. Vesna dále viní režim ruského prezidenta Putina z toho, že „uvrhl Rusko do strašlivého krveprolití, izolace a chudoby“.

Podle serveru Meduza vyzvalo toto sdružení o den dříve ruské vojáky, aby se odmítli účastnit invaze na Ukrajině a vzdali se dříve, než vstoupí v platnost chystaný zákon, který v těchto dnech schvaluje ruský parlament, a podle něhož se takový krok stane trestným činem.

Agentura AP píše, že částečná mobilizace pravděpodobně zvýší znepokojení Rusů z války, nicméně není podle ní jasné, kolik lidí se odváží skutečně protestovat, jelikož úřady opozici a kritiku invaze na Ukrajině potírají.

Po jejím únorovém začátku bezpečnostní složky pozatýkaly v Rusku během protestů nejméně 16 tisíc demonstrantů, vyplývá z informací projektu OVD-Info, jenž monitoruje policejní zásahy v Rusku.

Otázka uzavření hranic bude vyjasněna

Putinovo rozhodnutí vyhlásit částečnou mobilizaci vyvolalo ve středu ráno v Rusku šok, píše list The Guardian a poznamenává, že Kreml se od začátku invaze na Ukrajině snaží zakrývat před Rusy chmurnou realitu a ve městech pěstovat pocit normálnosti.

S částečnou mobilizací a povoláním 300 tisíc většinou mladých mužů do služby, nyní válka vstoupí do domácností mnoha ruských rodin, podotkl deník.

Kremelský mluvčí Dmitrij Peskov ve středu při tiskové konferenci odmítl komentovat možnost uzavření ruských hranic pro Rusy, jichž se mobilizace týká, a které by jim zabránilo se případně odchodem ze země vyhnout povolání do služby. „Vyjasnění v této věci bude následovat,“ řekl Peskov.

Ruský opoziční předák Alexej Navalnyj, který je v současné době ve vězení, uvedl, že částečná mobilizace povede k obrovské tragédii. „Už teď je jasné, že tahle zločinná válka se zhoršuje, prohlubuje a Putin se do ní snaží zapojit co nejvíce lidí. To samozřejmě povede k obrovským tragédiím, obrovskému počtu mrtvých,“ uvedl Navalnyj v prohlášení, které zveřejnili jeho advokáti.