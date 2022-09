Ruský vrah a kanibal doplnil řady vagnerovců, po válce dostane milost

Tehdy třiadvacetiletého Jegora Komarova policie loni na podzim usvědčila z vraždy poté, co mu při autohavárii na dálnici u města Sortavala nedaleko Petrohradu z kufru vozidla Mitsubishi vypadlo zakrvácené pobodané lidské tělo bez hlavy. Komarov spolu se dvěma komplici po nárazu do svodidel utekl do blízkého lesa, kde ho však policie zakrátko dostihla. Komarov se sám k vraždě oběti doznal a později uvedl, že „okusil její maso, aby ochutnal“.

Při soudním jednání se vyšetřovatel Komarova zeptal, zda by byl znovu schopen sníst člověka, načež Komarov reagoval: „Máte nějakého?“

Сергій Олександрович @SergijOleksandr Знайомтесь чвк"Вагнер". Це Єгорка Комаров, ні він не їсть комах, він канібал, полював на людей в парках Петербургу. Тепер воює за Путіна в Україні, можливо отримає орден Жукова. https://t.co/ELWZbEKcQR oblíbit odpovědět

Při sundavání pout u výslechu pak obviněný policii vyhrožoval, že je může pokousat k smrti. Později se také přiznal, že vyřízl mužův jazyk, uvařil si ho na másle a snědl doma. Krev muže pil, chutí byl však zklamán, sdělil. V noci pak prohledával parky, aby hledal další oběti. Komarov se rovněž přiznal k vraždě řidiče vozidla Mitsubishi.

Na uniklém videozáznamu ze soudního jednání je vidět, jak Komarov říká, že předtím zabil i nejmenovanou osmatřicetiletou mužskou oběť, a to bez jakéhokoli důvodu, jen aby zjistil, jak chutná.

Komarov je nyní mezi těmi, kteří se připojili k žoldnéřské skupině vagnerovců, napsal britský list The Sun. Informace vzešla na povrch poté, co světová média informovala o návštěvě Jevgenije Prigožina, muže považovaného za vůdce vagnerovců, ve věznici v ruském Mordovinsku. Prigožin byl ve vězení natočen při verbování trestaných.

Vězňům, mezi nimiž jsou i vrazi a sexuální delikventi, bylo řečeno, že jim prezident Vladimir Putin nabídne svobodu a osobní milost, pokud vydrží šest měsíců na frontě ve válce proti Ukrajině.

Podle Olgy Romanovové z organizace Rusko za mřížemi je v řadách zrekrutovaných delikventů jeden vrah, který má v portfoliu taktéž kanibalismus, mělo by jít právě o odsouzeného Komarova.

Putinova soukromá armáda

Vagnerovci se poprvé objevili na Ukrajině v roce 2014, kde sehráli klíčovou roli při nezákonném záboru Krymu Ruskem.

Předpokládá se, že skupinu založil neonacista a bývalý člen ruského komanda speciálních sil Dmitrij Valerjevič Utkin, který skupinu pojmenoval podle Hitlerova oblíbeného skladatele Richarda Wagnera.

Vagnerovci se stali soukromou armádou Vladimira Putina. Žoldnéři byli obviněni ze zabíjení dětí, znásilňování a mučení žen a provádění brutálních poprav. Za jejich vůdce je považován Jevgenij Prigožin, ačkoliv to veřejně odmítá.

„Jsem představitelem soukromé válečné společnosti, možná jste slyšeli název – Vagnerovci,“ říká ovšem Prigožin na uniklém tajném videu davu.

V mimořádném klipu Prigožin, který byl nedávno Putinem vyznamenán medailí Hrdina Ruska za věrnost, říká otrlým zločincům, že se stanou válečnými hrdiny, nebo budou zastřeleni jako dezertéři. Zajatcům sděluje, že jim nabídne svobodu a osobní milost od Putina, pokud vydrží na frontě. Pokud zemřou, budou pohřbeni „jako hrdinové“ ve své domovině, říká jim.