STALO SE DNES: Česko slaví další zlaté medaile, semafor opět ztmavne

V pátek přibyli z olympiády v Tokiu další dva zlatí šampioni - vodní slalomář Jiří Prskavec a judista Lukáš Krpálek. Dohromady mají Češi jistých už osm medailí. Tři z nich se lesknou zlatě, další dvě mohou mít brzy stejnou barvu, ale tu určí až v sobotu a neděli tenisová finále Markéty Vondroušové a deblového páru Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková.

Cestovatelský semafor od pondělí opět ztmavne. Červená kategorie se rozšíří o Francii a Dánsko, oranžová o Island, Itálii a Švýcarsko. Pravidla vstupu zpřísní od neděle Německo, požaduje test. Plně očkovaní Češi budou moci od 2. srpna cestovat do Velké Británie, aniž by museli do povinné osmidenní karantény. I nadále ale pro ně platí povinnost prokázat se negativním testem před a po cestě.

Sněmovna schválila dodatečné zvýšení důchodů o 300 korun od ledna nad zákonnou valorizaci. Schválila také příspěvek 500 korun za každé vychované dítě od roku 2023. Zákon nyní postoupí do Senátu a k prezidentovi. Poslanci také jednomyslně schválili zákon o jednorázovém odškodnění za omezení po výbuchu ve Vrběticích.

V pátek premiér Andrej Babiš předložil návrh o dvou dnech placeného volna jako „odměnu“ za očkování, a to všem státním zaměstnancům. Babiš po jednání vlády uvedl, že návrh vláda schválila. Premiér současně řekl, že nenašel jiný způsob motivace. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch také oznámil, že budou výjimky pro nošení roušek a respirátorů.

Rakouská policie pátrá po dvojici Čechů podezřelých ze série loupežných přepadení. Muž a žena podle všeho osm těchto činů spáchali v supermarketech či na benzínkách. Podezřelí jsou i z podobného incidentu z loňského srpna v chorvatském Záhřebu.