STALO SE DNES: Dvě olympijské medaile pro Česko, Lipovská chce do Sněmovny

Česká výprava se v Tokiu raduje hned ze dvou medailí. Vodní slalomář Lukáš Rohan v olympijských peřejích vylovil stříbro, šermíř Alexander Choupenitch se v soutěži fleretistů dočkal životního úspěchu v podobě bronzu. Výborně jel i biker Ondřej Cink, ale z průběžného třetího místa nakonec nebylo nic - konec nadějí přinesl defekt zadního kola. V nadějně rozjeté soutěži skeetařů zůstal kousek od finále také Jakub Tomeček.

Vlnění studené fronty nad Evropou dál přináší silné bouřky. Meteorologové upřesnili svou předchozí výstrahu. Velmi silné bouřky tak odpoledne hrozí v části Jihočeského, Královéhradeckého kraje a na Vysočině. Hlavní bouře se rozdělila na dvě, takže se pravděpodobně jedná o supercelu. Hrozí přívalové deště, kroupy a nárazy větru. Na Moravu a do Slezska dorazí bouřky až večer.



V souvislosti s násilným trestným činem, který se stal v sobotu v Českých Budějovicích, v pondělí kriminalisté obvinili z dvojnásobné vraždy místní šestatřicetiletou ženu. Tragédie se stala v panelovém domě na sídlišti Vltava. Obětí je starší žena a dítě. Jde o čtvrtou letošní vraždu v kraji.



Radní České televize Hana Lipovská bude kandidovat do Sněmovny. Vyplynulo to z víkendové pardubické konference Volného bloku, která ji potvrdila do čela tamní krajské kandidátky. „Je to výborná odbornice, která by byla bezesporu ozdobou každé kandidátní listiny,“ řekla serveru iDNES.cz předsedkyně Volného bloku Jana Volfová.



Dálnici D11, která je kvůli demolici mostu na okraji Prahy od sobotního odpoledne uzavřená, se nepodařilo zprovoznit před pondělní ranní dopravní špičkou. Silničáři v noci nestihli odklidit suť. Práci také zdržel kabel vysokého napětí, který nebyl v projektové dokumentaci. Provoz na Prahu obnovili v pondělí v podvečer, zprovoznění na Hradec se čeká v úterý ráno.