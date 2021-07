STALO SE DNES: Začala olympiáda v Tokiu, čestné prohlášení už nestačí

Olympijský stadion v Tokiu zažil slavnostní zahajovací ceremoniál. Ten, stejně jako celé hry, poznamenala přísná opatření. Tribuny arény, kam by se vešlo až 68 tisíc lidí, zely prázdnotou, česká výprava vedená vlajkonoši Tomášem Satoranským a Petrou Kvitovou tak mávala především do televizních kamer. Olympijský oheň, který bude plát až do neděle 8. srpna, zažehla domácí tenistka Naomi Ósakaová.



Ministerstvo zdravotnictví zrušilo možnost prokazovat se na kulturních či sportovních akcích nebo v restauracích čestným prohlášením o absolvování testu v zaměstnání. Zdůvodňuje to tím, že povinné testování ve firmách skončilo. Lidé nyní musí mít potvrzení o prodělání nemoci, očkování, nebo negativní test provedený v odborném zařízení.

Nizozemsko, Španělsko a Baleárské ostrovy se v pondělí na takzvané mapě cestovatele přesunou do tmavě červených území s velmi vysokou mírou rizika nákazy koronavirem. Při návratu z Řecka, Portugalska, Malty a Kanárských ostrovů bude povinná nejméně pětidenní karanténa ukončená negativním PCR testem. Změna nastala i u oblíbené destinace. Chorvaté couvli, platnost očkování prodloužili o dva měsíce.



Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) ve čtvrtek zařadila nervové autoimunitní onemocnění Guillainův–Barrého syndrom (GBS) mezi možné vzácné vedlejší účinky vakcíny proti covidu-19 od firmy Johnson & Johnson. K závěru EMA došla po analýze 108 případů tohoto onemocnění, nahlášených celosvětově ke 30. červnu. Společnost v prohlášení uvedla, že výhody její očkovací látky však stále převládají nad možnými riziky.

Zhruba tři sta lidí od pátečního dopoledne blokovalo vchod do slovenského parlamentu. Odpoledne je policie vytlačila dál od budovy. Slováci vyrazili demonstrovat proti návrhu, aby hygienici mohli očkovaným proti koronaviru zmírnit platná opatření. Na místě byli těžkooděnci i antikonfliktní tým. K davu promluvili někteří opoziční politici.