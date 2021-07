Další zpřísnění: Španělsko, Nizozemsko a Baleáry budou velmi rizikové státy

Nizozemsko, Španělsko a Baleárské ostrovy se v pondělí na takzvané mapě cestovatele přesunou do tmavě červených území s velmi vysokou mírou rizika nákazy koronavirem. Pohorší si i dalších několik zemí - Irsko, Řecko a Monako se posunou do červené a Estonsko do oranžové kategorie. V dnešní tiskové zprávě o tom informovalo ministerstvo zdravotnictví, jehož informace se týkají příjezdů z daných zemí.