Pravidla pro cestování se kvůli koronaviru stále mění. Turisté ztrácejí přehled

„Pro přehlednost jsme založili novou sekci Dovolená 2021, kde máme vybraných 14 států, kam Češi rádi jezdí na letní dovolené. Jsou zde zveřejňována aktuální data, abychom informovali jasně a přehledně,“ uvedl v Novém dni náměstek ministra zahraničních věcí Martin Smolek.



Web zveřejňuje data o aktuálních podmínkách například v zemích, jako je Slovensko, Chorvatsko, Řecko, Španělsko, Egypt nebo Itálie. Smolek proto doporučuje, aby si lidé den před odletem zkontrolovali aktuální podmínky v dané zemi.

„Každý stát, který plánuje zpřísnit opatření, by však měl informovat Evropskou komisi minimálně 48 hodin dopředu. Minimálně den dopředu před zavedením má daná země povinnost informovat veřejnost,“ dodal Smolek s tím, že turisté by tak měli záruku, že se aktuální podmínky dozví včas.

Další komplikací, která může při cestování nastat, jsou interní pravidla jednotlivých leteckých společností. „Když neletíte charterovým letem, doporučuji si u letecké dopravy ověřit, jaké podmínky platí při nástupu na palubu dané společnosti. Leteckým dopravcům nic nezakazuje nastavit si vlastní pravidla,“ podotkl.

To ostatně dokazuje nedělní incident letecké společnosti Ryanair. Personál nevpustil na palubu asi dvě desítky cestujících z Prahy do Göteborgu kvůli chybějícímu potvrzení o negativním testu na koronavirus. Švédsko přitom uznává pro vstup do země vedle negativního testu i certifikát o očkování nebo o prodělání nemoci COVID-19.

Společnost ve středu uznala, že nevpuštění cestujících bylo chybou personálu. Cestujícím pak dopravce nabídl blíže nespecifikovanou pomoc a personál poučil o podmínkách pro jednotlivé cesty.

„To, jak je to aktuálně, je tak trochu omylem. Podle aktuálních dat bychom měli být v zelené barvě,“ dodal. Ministerstvo má například naplánováno i neformální setkání s představiteli Slovenska. „Budeme se snažit, aby pravidla vůč nám byla ještě mírnější,“ uzavřel.

O tom, že by se měly aktuální podmínky pro cestování někde zpřísnit, náměstek ministra neví. „Naopak se snažíme, aby nás Španělsko vrátilo na zelený seznam,“ popsal Smolek. Země totiž zařadila většinu oblastí České republiky mezi rizikové oblasti z hlediska šíření koronaviru.