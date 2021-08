Policie hledá práskače. Budou na Ibize špehovat na soukromých večírcích

Pořádkové síly tím reagují na strmě rostoucí počty nově nakažených na ostrově známém svým bujarým nočním životem a hudební scénou, který každoročně láká mnoho zahraničních turistů.

Vzhledem k protiepidemickým restrikcím je nyní většina nočních klubů na Ibize uzavřena, kromě těch, které mohou pořádat večírky pod otevřeným nebem, na nichž jsou návštěvníci po celou dobu usazeni. V barech a restauracích mohou pohromadě sedět jen malé skupinky lidí.

Začátkem července však na ostrově začal strmě stoupat denní počet nakažených a dosáhl druhé nejvyšší úrovně od začátku pandemie. Podle úřadů přitom za vzestupem nových případů stojí zejména večírky, které se konají v soukromých rezidencích.

Úřady zavedly řadu opatření, jimiž chtěly proti podobným sešlostem bojovat, pořadatelům nelegálních večírků hrozí pokutami až 600 000 eur (15,3 milionu korun).

„Pro samotné policisty je těžké na tyto večírky pronikat, jelikož je místní znají. Musíme se proto poohlédnout po pomoci zvenčí,“ řekl místní činitel Mariano Juan listu Diario de Ibiza.

Lidé se svolávají na sociálních sítích

Úřady tak podle Juana již dva týdny řeší, jak sestavit nový tým složený z cizinců, který by policistům pomáhal s lokalizováním zakázaných společenských akcí. „Nepochybuji o tom, že se jej podaří uvést do akce ještě toto léto. Je to nezbytné, abychom ochránili zdravotní situaci na Ibize,“ poznamenal.



Na většinu nelegálních večírků se lidé svolávají na sociálních sítích, nebo na ně upozorňují zařízení pro turisty. Počty nepovolených sešlostí se přitom zvyšují a policisté je nezvládají mít všechny pod kontrolou a zároveň plnit svoje další každodenní povinnosti.



The Guardian @guardian Ibiza plan for foreign ‘detectives’ to infiltrate parties as Covid cases surge https://t.co/VJgTauPTKi oblíbit odpovědět

Není však jasné, zda bude nový postup efektivní. Otázka domovních prohlídek bez soudního povolení je ve Španělsku ožehavým společenským tématem, takže bezpečnostní složky na Ibize zřejmě nebudou moci proti večírkům v soukromých rezidencích zakročit, ani když je vypátrají.

S úmyslem úřadů na Ibize také ostře nesouhlasí socialisté, kteří vedou regionální vládu, pod níž ostrov spadá. Mluvčí strany Vincent Torres vyzval úřady na Ibize, aby přišly se „seriózními návrhy, které mají oporu v zákoně“ namísto toho, aby se „chovaly nezodpovědně ohlašováním nápadů, na nichž se nemůžeme dohodnout“.