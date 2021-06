Španělsko ztíží Maročanům vstup do dvou měst, zahrne je do Schengenu

„Tím by se kontrola přesunula na hranici s Marokem,“ uvedl. Díky speciálnímu režimu mohou Maročané žijící v okolí vstupovat do obou měst, aniž si musejí vyřizovat víza. Vstup do schengenského prostoru, tedy prostoru bez hraničních kontrol, se kontroluje v přístavech obou měst.



Vztahy mezi Španělskem a Marokem se výrazně zhoršily ve druhé polovině května. Maroko Madridu vyčítá hospitalizaci jednoho z vůdce separatistů Západní Sahary, kterou si severoafrická země nárokuje.

Španělsko ostře protestovalo proti hromadným příchodům migrantů do Ceuty v polovině května. Tehdy během několika málo dnů do španělského města na africkém kontinentě dorazilo nejméně 9 000 lidí. Podle pozorovatelů tento nápor částečně způsobilo to, že Maroko polevilo v kontrolách na hranici.

Rabat v pátek odmítl čtvrteční rezoluci Evropského parlamentu. Poslanci v ní odmítli nátlak, který Maroko vyvíjí skrze kontrolu hranic a migraci, a to hlavně nezletilců bez doprovodu. Na ty se totiž nevztahují dohody o rychlém návratu při zachycení na marocko-španělské hranici. Podle marockého ministra zahraničí Španělsko Evropský parlament zmanipulovalo.

„Maroko nepotřebuje, aby mu dal někdo souhlas s tím, jak řeší migraci,“ uvedl ministr Násir Búrita, který obvinil EU a Španělsko z paternalismu. Podle něj rezoluce, kterou schválilo 397 poslanců, povede k růstu politického napětí a nezmiňuje kořeny krize ve vztazích mezi Marokem a Španělskem.